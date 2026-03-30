Système collecte de données statistiques: le ministère en charge de la communication explore les pistes de renforcement du dispositif

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et Tourisme a organisé le vendredi 27 mars 2026 à Ouagadougou son conseil d’administration du secteur ministériel de l’année 2026. Cette première session ordinaire de l’année est placée sur le thème « Renforcement du dispositif de collecte et de traitement de données statistiques : Quelle synergie entre le niveau central et le niveau déconcentré ».

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et Tourisme (MCCAT) veut renforcer son dispositif de traitement des données statistiques pour améliorer sa performance. C’est pourquoi, il a tenu sa première session ordinaire de l’année du Conseil d’administration du secteur ministériel sur le thème « Renforcement du dispositif de collecte et de traitement de données statistiques : Quelle synergie entre le niveau central et le niveau déconcentré » le vendredi 27 mars 2026 à Ouagadougou. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a confié que la mise à disposition régulière des données statistiques exhaustives et qualitatives sur les résultats des interventions reste un défi commun à l’ensemble des structures du MCCAT. Il a fondé l’espoir que les échanges issus de la présentation du thème central du CASEM de l’année 2026 permettent de trouver des solutions idoines pour relever ces défis.

Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le 1er CASEM de l’année revêt aussi une importance capitale, car il a pour objectif principal l’examen et l’adoption du rapport d’activités de l’année 2025, du rapport de performance 2025 des structures ainsi que la validation du programme d’activités pour l’année 2026. « C’est un exercice de redevabilité et de planification rigoureuse qui doit nous permettre de mesurer le chemin parcouru et de tracer, avec précision, les sillons de nos succès futurs », a-t-il indiqué.

A l’en croire, l’analyse des performances au cours de l’année 2025 révèle des acquis consolidés malgré un contexte national marqué par des défis multiples. « Ces résultats qui témoignent de l’engagement des acteurs, se déclinent notamment à travers le rayonnement de nos événements majeurs culturels avec l’exécution réussie du FESPACO, du SITHO, des GALIAN, des UACO, de la Nuit des Lompolo et de la FILO, la protection et la promotion de notre identité culturelle : marquée par la IIIe édition du « mois de patrimoines culturels », la promotion de la gastronomie nationale, la relance des séries télévisuelles et le vernissage d’expositions muséales majeures », a-t-il expliqué.

Même si ces résultats sont très encourageants, le ministre Ouédraogo a fait savoir que les orientations actuelles portées vers un développement endogène et souverain du Burkina imposent une quête permanente d’amélioration. A cet effet, a-t-il poursuivi, il faut renforcer la synergie d’actions entre les structures et assurer un suivi-évaluation rigoureux pour que chaque action initiée et réalisée soit en cohérence avec les objectifs du programme annuel de performance des programmes budgétaires du MCCAT et contribue significativement à la mise en œuvre du Plan relance 2026-2030.

Valentin KABORE

(Collaborateur)