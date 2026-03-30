UEMOA: une croissance de 6,7 % et une inflation de 0 % en 2025

La situation économique de l’UEMOA reste globalement encourageante en dépit d’un contexte international marqué par de fortes incertitudes. C’est le constat dressé par la première session ordinaire de l’année 2026 du Conseil des ministres de l’Economie et des Finances de l’Union qui se tient, ce 27 mars 2026, sous la présidence du ministre Aboubakar Nacanabo.

L’année 2025 confirme la résilience des économies de l’Union, avec un taux de croissance de 6,7 % en hausse par rapport à 6,2 % en 2024. Cette dynamique est portée par la bonne tenue des industries extractives, le dynamisme du secteur des services et les résultats satisfaisants de la campagne agricole 2025-2026. Autre indicateur majeur, la maîtrise de l’inflation qui ressort à 0 % en 2025, contre 3,5 % l’année précédente. Cette baisse significative s’explique notamment par la détente des prix internationaux des produits alimentaires et énergétiques, ainsi que par une amélioration de l’offre céréalière sur les marchés locaux, contribuant ainsi à stabiliser le pouvoir d’achat.

Dans le même temps, le financement de l’économie progresse avec une hausse des crédits bancaires de 5,6 %, contre 4,5 % en 2024, traduisant un accompagnement accru des activités économiques par le secteur financier. A l’échelle mondiale, la croissance reste stable à 3,3 % en 2025, tandis que l’inflation recule à 4,1 %, signe d’un certain apaisement des tensions économiques. Toutefois, les perspectives pour 2026 demeurent fragiles, en raison de risques liés aux tensions géopolitiques, aux défis sécuritaires dans la région et aux effets du changement climatique. Dans ce contexte, les ministres de l’Union insistent sur la nécessité de renforcer l’intégration régionale, d’harmoniser les politiques économiques et d’accélérer les réformes structurelles. L’objectif est de consolider les acquis et bâtir une économie plus robuste, inclusive et capable de faire face aux chocs futurs.

DCRP/MEF