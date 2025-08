VIe édition des « universités du professeur burkinabè »: faire de l’éducation un levier pour la paix

L’Amicale Entre Profs Burkina Faso a organisé, du 1er au 3 août 2025, la VIe édition des « Universités du professeur burkinabè » à Pô dans la province du Nahouri, sur le thème : « L’éducation comme levier pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso ».

Les « Universités du professeur burkinabè » sont devenues une tradition pour l’Amicale Entre Professeurs du Burkina Faso. En effet, après Ouagadougou (2020), Koudougou (2021), Bobo-Dioulasso (2022), Ziniaré (2023) et Gaoua (2024), c’est le tour de la ville de Pô d’abriter, du 1er au 3 août 2025, la VIe édition des « Universités du Professeur burkinabè » de l’amicale. Durant 72 heures, les membres de l’amicale venus de divers horizons du Burkina ont mené plusieurs activités.

Il s’agit, entre autres, d’une cérémonie de montée de couleurs nationales, d’une visite de la cour royale de Tiébélé inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, d’une opération de reboisement, d’un match de gala entre professeurs et militaires, d’une excursion sur le pic Nahouri et d’un panel dont le thème a porté sur « L’éducation comme levier pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso ».

Le président de l’Amicale, Emile Lalsaga, a justifié le choix du thème au regard du contexte national et sous régional marqué par de profondes mutations sociales et des défis persistants qui mettent à l’épreuve la cohésion et le vivre-ensemble. Dans une telle situation, a-t-il affirmé, l’éducation apparaît plus que jamais comme un outil stratégique pour renforcer les liens sociaux, promouvoir la solidarité et bâtir les fondations d’une paix durable.

« A travers l’école, nous ne transmettons pas uniquement des savoirs. Nous cultivons des valeurs, développons l’esprit critique et façonnons des citoyens capables de dialogue, de tolérance et de respect mutuel », a soutenu M. Lalsaga. Il a par ailleurs émis le vœu que cette VIe édition des universités d’été dénommée celle de l’envol, soit une étape décisive dans leur combat pacifique pour un Burkina de paix, de fraternité et d’espérance. L’édition a été placée sous la présidence du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara.

L’initiative saluée Son directeur de cabinet, Valentin Bouda, qui lui a représenté, a confié que dans le contexte actuel où le Burkina fait face à des défis complexes marqués par l’insécurité et des tensions sociales qui menacent le vivre-ensemble, l’éducation ne doit pas se limiter à la simple transmission du savoir. « Elle doit être un véritable creuset où se forgent les valeurs de tolérance, de respect mutuel, de dialogue et de solidarité », a-t-il déclaré. Il a aussi expliqué que l’éducation est l’instrument le plus puissant pour panser les blessures, dissiper les malentendus et renforcer les liens qui unissent le peuple.

Voilà pourquoi, il a salué l’initiative de l’amicale. Il s’est dit convaincu que des propositions concrètes émergeront des réflexions des universités du professeur burkinabè pour faire de l’éducation un véritable pilier de paix. M. Bouda a, en outre, salué la présence de professeurs ivoiriens à cette VIe édition. Le professeur du Lycée professionnel commercial de Yopougon (Côte d’Ivoire), Bi Francis Vanié a traduit sa reconnaissance aux responsables de l’amicale pour l’invitation. « Ce n’est pas la première fois qu’une délégation ivoirienne participe à une telle activité.

Nous étions en 2023 à Ziniaré et c’est toujours avec un grand plaisir que nous participons à ces universités aux côtés de nos frères burkinabè », a-t-il fait savoir. M. Vanié a en outre signifié que la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso font face à des défis. De ce fait, il a relevé que les acteurs de l’éducation ont la charge de transmettre des valeurs aux apprenants de sorte à ce que ces défis soient surmontés et que les deux pays puissent aller de l’avant. L’Amicale Entre Profs Burkina Faso a été reconnue officiellement en 2022. Elle a pour objectif principal de promouvoir l’éducation, la formation continue et le bien-être des professeurs et des élèves. A ce jour, elle compte selon son président, 189 membres statutaires et de nombreux sympathisants.

Abdoulaye BALBONE