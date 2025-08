Révolution progressiste populaire: le ministre Gilbert Ouédraogo invite à être des patriotes engagés

Dans la matinée du lundi 4 août 2025, a eu lieu à l’hôtel administratif du Kadiogo, la traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales. C’était en présence des personnels des ministères logés au sein du bâtiment administratif mais également du ministre porte-parole du gouvernement, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, des ministres chargés de l’Action humanitaire, commandant Passowendé Pélagie Kabré et de la ministre chargée de la Transition digitale, Aminata Zerbo.

Ce 4 août est une date symbolique car elle marque l’avènement de la Révolution démocratique et populaire du 4 août 1983, conduite par le Président Thomas Sankara, figure emblématique de l’émancipation, de l’intégrité, de la justice sociale et du panafricanisme. 42 ans après, c’est dans un autre contexte révolutionnaire, celui de la Révolution progressiste populaire portée par le capitaine Ibrahim Traoré et l’ensemble du peuple burkinabè, que les couleurs nationales ont été hissées en ces lieux avec l’hymne national chanté en chœur. Dans son message livré à l’assistance, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rappelé qu’entre ces deux révolutions, il y a une continuité historique, une même volonté de rupture, un même appel à l’engagement patriotique.

Il a égrené quelques grands chantiers engagés durant la Révolution d’août 83 dans le domaine des infrastructures, de la santé, de l’éducation, du logement. Pour le Ministre, la Révolution progressiste populaire actuelle s’inspire de l’héritage sankariste, non pour le répéter ou le dupliquer mais pour en faire une force vive, adaptée aux enjeux d’aujourd’hui. C’est ainsi que sous le leadership du camarade Président capitaine Ibrahim Traoré, des réformes ont été engagées dans tous les segments du développement.

En guise de rappel, nous avons les différentes initiatives présidentielles qui sont en train d’être mises en œuvre : en matière de santé, nous avons l’Initiative présidentielle Santé pour Tous, en matière de désenclavement, nous avons l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, dans le domaine de l’éducation, nous avons l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, sur le plan de l’autosuffisance alimentaire, nous avons l’Offensive agro-pastorale et halieutique qui est en marche, dans le domaine du sport, nous avons l’Initiative présidentielle pour la relève sportive, etc.

Le ministre Porte-parole du gouvernement a invité les différents personnels des ministères à être des patriotes engagés pour soutenir la Révolution progressiste populaire. Il a par ailleurs fait remarquer qu’il existe sans doute des ennemis de la RPP. Pour ces derniers, si toutefois ils sont dans nos rangs, « nous allons les identifier, les isoler et les traiter avec succès », a déclaré le ministre Pindgwendé Gilbert Ouédraogo. A la veille du 65e anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance, le ministre a souhaité à tout le personnel une bonne célébration tout en gardant à l’idée que nous sommes dans une dynamique de lutte pour une vraie indépendance, une vraie souveraineté.

DCRP-MCCAT