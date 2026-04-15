𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞́𝐞𝐬 𝐧𝐮𝐭𝐫𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 : 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐫𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐬’𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛𝐞̀

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce mercredi 15 avril 2026, une audience à une délégation burundaise conduite par Jean Claude Barutwanayo, Directeur de cabinet du Premier ministre de la République du Burundi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission d’échanges d’expériences sur les plateformes multisectorielles de nutrition et de sécurité alimentaire.

La délégation burundaise séjourne à Ouagadougou du 12 au 19 avril 2026 afin de s’inspirer des acquis de la Plateforme nationale d’information en nutrition (PNIN) du Burkina Faso. Ce dispositif national a pour vocation de renforcer le système d’information nutritionnelle et d’améliorer les capacités d’analyse des données existantes en matière de nutrition.

Au cours de l’audience, le chef de la délégation a transmis les salutations des autorités burundaises à leurs homologues burkinabè, avant d’exprimer sa satisfaction quant à l’accueil réservé à son équipe. « Nous sommes venus échanger sur les expériences, apprécier les progrès réalisés ici et identifier les bonnes pratiques que nous pourrons adapter chez nous », a déclaré Jean Claude Barutwanayo, précisant ainsi l’objet de la visite de sa délégation au Burkina Faso.

Le Premier ministre a salué cette dynamique de coopération Sud-Sud et encouragé le renforcement des échanges entre le Burkina Faso et le Burundi. « Nous sommes convaincus que les solutions aux défis de l’Afrique sont en Afrique. Votre séjour est l’occasion d’un enrichissement mutuel », a-t-il déclaré.

À mi-parcours de la mission, le chef de la délégation burundaise s’est dit confiant quant à l’atteinte des objectifs fixés. Au terme des premiers jours de travail, les membres de la délégation ont notamment salué le niveau d’organisation du dispositif burkinabè, en particulier la digitalisation des systèmes de gestion.

« Nous sommes à notre troisième journée et, déjà, nous découvrons des éléments très enrichissants que nous pourrons exploiter pour renforcer notre propre plateforme », a indiqué Jean Claude Barutwanayo.

La mission se poursuivra à travers des séances de travail techniques et des visites d’échanges destinées à approfondir le partage d’expériences en matière de gouvernance multisectorielle et de digitalisation des données nutritionnelles.