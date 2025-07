𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐬: l𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛𝐞̀  𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫𝐞́𝐞

A l’occasion de la 38ᵉ Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, célébrée le jeudi 26 juin 2025, la direction générale des Douanes du Burkina Faso a été honorée par une attestation de reconnaissance pour ses efforts remarquables dans la lutte contre le trafic de drogues. Cette distinction a été décernée par monsieur le ministre de la Sécurité, président du comité national de lutte contre la drogue.

Au cours de cette célébration, notamment lors de l’activité d’incinération, la Douane a contribué en transmettant les quantités de drogues saisies et disponibles pour destruction : 36 800 kg de médicaments contrefaits, d’une valeur estimée à 184 millions F CFA, ainsi que 2 126,4 kg de cannabis, évalués à 212,64 millions F CFA, soit 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟑𝟗𝟔,𝟔𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐅𝐂𝐅𝐀..

En rappel la DGD avait contribué lors de la dernière commémoration environ 90% de produits saisis et incinérés.

Cette distinction constitue une marque de reconnaissance envers les agents douaniers, engagés en première ligne dans la lutte contre les stupéfiants à travers des saisies régulières, le démantèlement de réseaux illicites et la surveillance constante de nos frontières.

A travers cette attestation, le ministère de la Sécurité salue l’engagement, le professionnalisme et la vigilance de la Douane burkinabè, devenue un acteur clé de la protection de la santé publique et de la sécurité nationale, notamment par l’assèchement des sources de financement du terro.risme.

La direction générale des Douanes réaffirme sa détermination à poursuivre cette lutte, en synergie avec les forces de défense et de sécurité, pour la protection de la société et de l’économie nationale.

Le directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, adresse ses vives félicitations à l’ensemble des agents pour cette reconnaissance bien méritée. Continuons à faire barrage à la drogue, pour un Burkina Faso plus sûr et plus sain.

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 : 𝐇𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫–𝐃𝐞́𝐯𝐨𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭–𝐕𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞

𝐒𝐂𝐑𝐏–𝐃𝐆D