𝐌𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐮 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐧°𝟑 𝐝𝐞 𝐎𝐮𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨𝐮𝐠𝐨𝐮 : 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞́𝐯𝐞̀𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 ?

Le vendredi 5 juin 2026, une importante mortalité de poissons, principalement des tilapias, a été constatée au barrage n°3 de Ouagadougou. Dès la survenue du phénomène, le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques a immédiatement déployé des équipes techniques sur le terrain afin d’évaluer la situation, de mettre en œuvre des mesures conservatoires et de procéder à des prélèvements pour analyses.

Cette intervention rapide visait à limiter les impacts environnementaux et sanitaires de l’incident tout en identifiant avec précision les causes de cette mortalité inhabituelle.

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗿𝗲́𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝘀

Les investigations menées par les services techniques ont révélé une mortalité particulièrement importante touchant à la fois les populations de poissons sauvages et les poissons élevés en cages flottantes, essentiellement des tilapias.

𝑳𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒉𝒚𝒔𝒊𝒄𝒐-𝒄𝒉𝒊𝒎𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒓𝒆́𝒂𝒍𝒊𝒔𝒆́𝒆𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒖 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆̀𝒓𝒆 𝒐𝒏𝒕 𝒎𝒊𝒔 𝒆𝒏 𝒆́𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆 :

𝐔𝐧 𝐏𝐇 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝟒,𝟒𝟖 ; 𝐔𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐚𝐮 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟐𝟗 𝐞𝐭 𝟑𝟎 °𝐂 𝐬𝐞𝐥𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞𝐮𝐫 ; 𝐔𝐧 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐜𝐢𝐭 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞́ 𝐞𝐧 𝐨𝐱𝐲𝐠𝐞̀𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐪𝐮’𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞𝐮𝐫, 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́ 𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐩𝐡𝐲𝐱𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬.

Les équipes techniques ont également relevé plusieurs facteurs environnementaux ayant contribué à la dégradation de la qualité de l’eau, notamment :

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐮𝐬𝐞́𝐞𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐚𝐠𝐞 ; 𝐋𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐡𝐨̂𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐝’𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐮𝐬𝐞́𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝’𝐞𝐚𝐮 ; 𝐋𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐚𝐢̂𝐜𝐡𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞́𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐡𝐲𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 ; 𝐋𝐞 𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐟 𝐚𝐮𝐱 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐮𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧, 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞́ 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐥𝐮𝐚𝐧𝐭𝐬.

Au regard des résultats obtenus, 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗶𝗲́𝗲 𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗱𝗲́𝘀𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲 𝗯𝗿𝘂𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗺𝗲̀𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝗼-𝗰𝗵𝗶𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝘂 𝗮𝗾𝘂𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝗮𝘆𝗮𝗻𝘁 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲́ 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗵𝘂𝘁𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝘂 𝘁𝗮𝘂𝘅 𝗱’𝗼𝘅𝘆𝗴𝗲̀𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗼𝘂𝘀 𝗲𝘁, 𝗽𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲́𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁, 𝗹’𝗮𝘀𝗽𝗵𝘆𝘅𝗶𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗶𝘀𝘀𝗼𝗻𝘀.

𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲́𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲

Face à cette situation, plusieurs mesures d’urgence ont été immédiatement mises en œuvre :

𝐋’𝐞𝐧𝐥𝐞̀𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞́𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐋’𝐞𝐧𝐥𝐞̀𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞́𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐋𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞̂𝐜𝐡𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐢𝐞́𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐬 ; 𝐋𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐚𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫.

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques rassure les populations que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer un suivi rigoureux de la situation, protéger la santé publique et préserver durablement l’écosystème du barrage n°3 de Ouagadougou.