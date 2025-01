𝐑𝐞𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐞̂𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 : 𝐋𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮e 𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐥’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐕𝐃𝐏

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité, ce samedi 18 janvier 2025 à Ouagadougou, la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), l’hôpital Capitaine Halassane Coulibaly, et le Centre national de formation des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). L’objectif de cette série de visites était d’encourager et de soutenir les VDP engagés pour la reconquête de notre territoire.

C’est par la Brigade des volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP) que le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a débuté sa tournée.

Après avoir échangé avec les autorités militaires et le personnel, il a visité les installations, notamment la salle des effectifs, le centre des opérations et la salle des archives.

« Soyez assurés que nous sommes attentifs à vos efforts et que nous nous engageons à réunir les conditions nécessaires pour que vous puissiez accomplir votre mission dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré aux hommes et femmes travaillant à la coordination et la gestion des VDP.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’est ensuite rendu à l’hôpital Capitaine Halassane Coulibaly, situé au sein du camp Sangoulé Lamizana, pour réconforter les blessés des opérations de sécurisation du territoire national et encourager le personnel soignant.

Cet hôpital porte le nom du capitaine Halassane Coulibaly, un officier de santé des armées tombé à Djibo dans l’exercice de ses fonctions.

A ces combattants blessés, le Chef de Gouvernement a déclaré: « Le Burkina Faso est debout grâce à votre sacrifice, et nous triompherons. Gardez le moral haut, car la victoire est proche ».

Le directeur central des services de santé des armées, Moustapha Sérémé, s’est dit honoré de recevoir le Chef du Gouvernement et les membres de sa délégation. Il a aussi rappelé le dévouement du personnel soignants et des blessés dans la lutte pour la défense du pays.

La tournée du Premier ministre s’est achevée au Centre national de formation des VDP situé à la périphérie de Ouagadougou. Là, le Premier ministre a remercié les chefs coutumiers qui ont mis à disposition l’espace dédié à l’érection du centre.

« Nous vous remercions d’avoir accepté d’accueillir les VDP pour leur formation et leurs productions. Ces jeunes sont vos enfants, et votre soutien est crucial pour leur réussite », a-t-il soutenu.

Un excellent travail se fait en ce lieu de formation. Le Premier ministre y a apprécié les activités agricoles et avicoles d’où cette déclaration inscrite dans le livre d’or « Ce centre est la preuve que nos hommes sont à la fois une force combattante efficace mais surtout une force productrice à même de nous assurer la souveraineté alimentaire que nous appelons de tout nos vœux. »

Le Commandant du Centre de formation, Fousseni Zida s’est réjoui de cette visite en ces termes : » La venue du Premier ministre est un honneur et un encouragement à redoubler d’efforts pour contribuer à la paix et à la reconquête de l’intégrité territoriale. »

Aux VDP réunis au carré d’armes du centre, le Chef du gouvernement a adressé ce message : « Vous êtes des civils patriotes qui, face au péril, avez choisi de vous engager sans réserve aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ce combat pour la liberté et la dignité inspire l’espoir de tout le peuple burkinabè. Votre sacrifice ne sera pas vain, et la victoire est proche. Nous sommes engagés à vos côtés pour vous offrir les meilleures conditions possibles afin de mener à bien votre mission. »

Créé en octobre 2022, le Centre national de formation des VDP répond à un besoin de transmission des savoirs tactiques et techniques pour renforcer les capacités des volontaires. Installé sur une superficie de 111 hectares, il joue un rôle clé dans la formation et la préparation des VDP à leur mission de défense et de sécurisation du territoire national.

