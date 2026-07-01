Aujourd’hui 1er juillet 2026, le Parti communiste chinois a célébré son 105ème anniversaire. En Chine, l’évènement a été marquée par une cérémonie organisée au Grand Palais du peuple, à Pékin lors de laquelle le président Xi Jinping a prononcé un discours important.

Fondé en 1921 dans une Chine affaiblie, en proie à l’humiliation étrangère et à la pauvreté, le PCC est passé d’un petit groupe d’un peu plus de 50 membres au plus grand parti au pouvoir au monde, doté d’une influence mondiale considérable. Selon le dernier recensement, le PCC compte désormais près de 101,29 millions de membres et plus de 5,43 millions d’organisations de base du Parti. Aujourd’hui, le parti a célébré son 105ème anniversaire à travers une cérémonie organisée au Grand Palais du peuple, à Pékin lors de laquelle le président Xi Jinping a prononcé un discours important.

Lors de son discours, le président chinois Xi Jinping a salué les 105 ans d’histoire du PCC, les qualifiant d' »épopée la plus grandiose » de la Nation chinoise. « Durant les 105 ans passés, le Parti communiste chinois a gardé fermement son engagement et sa mission d’œuvrer pour le bien-être du peuple et au renouveau de la nation chinoise », a-t-il indiqué.

A entendre le Secrétaire général du parti, les différentes phases de l’évolution du PCC ont permis de transformer durablement les conditions de vie du peuple chinois, notamment par la réduction de la pauvreté et la construction d’une société de moyenne aisance. Pour le président Xi Jinping, le peuple est le créateur de l’histoire. Il a donc rendu hommage aux citoyens de toutes les régions du pays, aux membres du parti, ainsi qu’aux chinois de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et de la diaspora en saluant la contribution des générations successives de dirigeants et de militants, ainsi que le sacrifice des martyrs ayant participé à la construction de la nation moderne.

Atteindre l’objectif de la pleine réalisation de la modernisation socialiste

Il a toutefois souligné l’importance d’atteindre l’objectif de la pleine réalisation de la modernisation socialiste d’ici le milieu du siècle. Pour ce faire, il a exhorté le Parti à poursuivre ses efforts. « Le temps ne s’arrête pour personne, pas plus que l’histoire », a-t-il déclaré.

Pour lui, l’ensemble du Parti doit adhérer à sa théorie, à sa ligne et à sa politique fondamentale afin de « ne pas se laisser décourager par les nuages passagers et de maintenir le cap contre vents et marées ».

Soulignant que le Parti doit s’appuyer étroitement sur le peuple pour accomplir de nouvelles prouesses historiques, il a appelé les membres à « redynamiser davantage l’esprit d’initiative pour mener à bien les projets ». Il a également invité l’ensemble du Parti à faire face activement aux risques et aux défis qui se présenteront sur le chemin. « Le développement de la Chine traverse actuellement une période où les opportunités stratégiques coexistent avec les risques et les défis, et où les facteurs d’incertitude et d’imprévisibilité se multiplient. Nous devons toujours être prêts à faire face à des épreuves majeures, telles que des vents violents, des vagues déchaînées, voire des tempêtes violentes », a-t-il averti.

Alors que s’accélèrent des changements profonds sans précédent depuis un siècle, le monde est entré dans une nouvelle période de turbulences et de transformations, l’humanité se trouvant une fois de plus à la croisée des chemins, a déclaré M. Xi. « Nous devons continuer à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité », a-t-il ajouté.

M. Xi a également insisté sur la nécessité de promouvoir l’application intégrale d’une discipline rigoureuse dans les rangs du Parti, en déployant des efforts soutenus pour remporter « la bataille difficile, prolongée et sans merci contre la corruption ». « Il est impératif que chacun d’entre nous, au sein du Parti, n’oublie jamais notre engagement initial et notre mission fondatrice, que nous restions toujours modestes, prudents et travailleurs, et que nous ayons le courage et la capacité de poursuivre notre combat », a-t-il soutenu.

Xi Jinping a en outre mis l’accent sur le rôle de la jeunesse, présentée comme la force motrice du renouveau national. Il a appelé les jeunes générations à assumer leurs responsabilités historiques et à contribuer à la modernisation du pays.

La réunification nationale, une tâche historique et inévitable

Dans son discours, il a par ailleurs abordé les questions de souveraineté nationale. Le dirigeant chinois a réaffirmé la politique « un pays, deux systèmes » pour Hong Kong et Macao, tout en appelant à une gouvernance fondée sur les patriotes. Concernant Taïwan, il a réaffirmé l’objectif de la réunification nationale, qualifiée de tâche historique et inévitable. ‘ »Résoudre le problème de Taïwan et réaliser la réunification totale de la patrie constituent la tâche historique et immuable du Parti communiste chinois et correspondent également à l’aspiration commune de tous les chinois. Il faut appliquer la stratégie globale du Parti de la nouvelle ère pour résoudre le problème de Taïwan tout en insistant sur le principe d’une seule Chine et le consensus de 1992, en unissant les compatriotes de Taïwan et en approfondissant les échanges et la coopération entre les deux rives, en combattant les forces de l’indépendance de Taïwan et en nous opposant à l’ingérence extérieure afin de promouvoir la réunification de la patrie’’, a assuré le Président chinois.

Sur le plan international, le secrétaire général du PCC a défendu la vision d’une « communauté d’avenir partagé pour l’humanité », affirmant que la Chine entend contribuer à la paix mondiale, au développement global et à la stabilité internationale.

Il a présenté la modernisation chinoise comme une alternative et une contribution aux pays en développement, en mettant en avant la coopération gagnant-gagnant et le multilatéralisme. ‘’Notre parti s’est toujours tenu du bon côté de l’histoire et du progrès de l’humanité, et a radicalement changé la configuration et la direction du développement mondial par sa lutte inlassable. Nous avons promu la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité et offert l’intelligence chinoise, une solution chinoise et la force chinoise pour régler les grandes questions liées à toute l’humanité. Sous la direction du Parti, la Chine socialiste est considérée par le monde comme un constructeur de la paix mondiale, un contributeur au développement planétaire et un défenseur de l’ordre international’’, a déclaré le président Xi Jinping.

Lors du rassemblement, M. Xi a décerné la médaille du 1er juillet, la plus haute distinction du Parti, à des membres exemplaires du PCC.

Nadège YAMEOGO