Institut supérieur de management de Koudougou: les relations internationales et la RPP au menu d’une conférence publique

L’Institut supérieur de management de Koudougou (ISMK) a organisé, le samedi 21 mars 2026, à Koudougou, une conférence publique sur le thème : « Relations internationales et Révolution progressiste populaire : Quel apport de la Présidence burkinabè à la Confédération des Etats du Sahel ? ».

Les relations internationales constituent un enjeu majeur pour les Etats du Sahel qui sont engagés dans une dynamique de rupture et de diversification de leurs partenariats dans leur politique de souveraineté. C’est dans cette dynamique que l’Institut supérieur de management de Koudougou a organisé, le samedi 21 mars 2026, à Koudougou, une conférence publique sur le thème : « Relations internationales et Révolution progressiste populaire : quel apport de la Présidence burkinabè à la Confédération des Etats du Sahel ? ». Dans sa communication, le conférencier, Dr Poussi Sawadogo, a décliné le thème sous trois axes, à savoir : comprendre les relations internationales, la Révolution progressiste populaire (RPP) pour un nouveau Burkina et la Présidence burkinabè dans la Confédération des Etats du Sahel en contexte de RPP pour une influence géopolitique sahélienne en Afrique et dans le monde.

S’agissant du premier point, le conférencier a souligné que le monde actuel est caractérisé par le réalisme politique, marqué par un jeu de rapports de force et d’intérêt. A l’écouter, l’Afrique reste une proie pour les prédateurs occidentaux, d’où la nécessité d’opérer une rupture dans les politiques de gouvernance. « Pour arriver à cela, il faut un Burkinabè nouveau et c’est pour ce changement que le chef de l’Etat a enclenché la RPP dans notre pays », a-t-il dit. Sur la question du nouveau Burkina, Dr Sawadogo a montré que le Burkina Faso est résolument engagé sur tous les plans à travers ses projets majeurs dans plusieurs secteurs, notamment les Initiatives présidentielles telles que Faso Mêbo, les chantiers miniers, les VDP et bien d’autres.

« Transformation géopolitique »

Enfin, pour l’influence géopolitique sahélienne, elle peut être constatée, d’après le conférencier, sur la défense et la sécurité avec la force unifiée dans la lutte contre le terrorisme, sur le développement avec la création d’une banque confédérale et la libre circulation des biens, sur la diplomatie avec la diversification des partenaires et la mise en place de médias régionaux. Selon la directrice générale de l’ISMK, Franceline Tiemtoré, l’ISMK entend contribuer dans ce contexte de profonde mutation à travers son Master en relations internationales en formant une nouvelle génération de cadres, aptes à analyser les enjeux globaux et à décrypter les mécanismes de la coopération internationale. «

L’organisation de cette conférence répond à une ambition claire : offrir un cadre d’échanges et de réflexions permettant à chaque étudiant, enseignant et professionnel de mieux appréhender les dynamiques internationales et régionales pour mieux mesurer le rôle que nous pouvons jouer individuellement et collectivement dans le développement de notre pays », a-t-elle fait savoir. Le patron de la cérémonie, le gouverneur de la région du Nando, Adama Jean Yves Béré, a salué l’Institut pour avoir initié un cadre de réflexion sur une question stratégique qu’est le rôle de la Présidence du Faso dans la Confédération des Etats du Sahel.

Il a ajouté que dans notre contexte marqué par des transformations géopolitiques et sécuritaires dans notre sous-région, il est essentiel que les institutions d’enseignement supérieur participent activement à la réflexion collective. « Les défis auxquels nous faisons face ne sont pas seulement d’ordre militaire, économique et politique, ils relèvent aussi de la recherche scientifique », a souligné M. Béré. De l’avis du représentant du chargé de missions de la Présidence du Faso dans la région du Nando, Moïse Kiendrebeogo, par ailleurs, président de la cérémonie, cette initiative doit inspirer les autres universités à emboîter le pas. « C’est l’arme intellectuelle qui permettra de décoloniser les mentalités », a-t-il ajouté.

Beyon Romain NEBIE

Didier OUEDRAOGO

(Stagiaire)

Légende :

1-Le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a salué l’Institut pour avoir initié un cadre de réflexion sur une question stratégique qui est le rôle de la Présidence du Faso dans la Confédération des Etats du Sahel.

2-Le conférencier, Dr Poussi Sawadogo: « pour arriver à cela, il faut un Burkinabè nouveau et c’est pour ce changement que le chef de l’Etat a enclenché la RPP dans notre pays ».

3-La directrice générale de l’ISMK, Franceline Tiemtoré, l’ISMK entend contribuer dans ce contexte de profonde mutation à travers son Master en relations internationales.

4- Plusieurs personnalités locales ainsi que les étudiants étaient mobilisés pour la conférence.

Voir ph dossier RPP………Mac Lazare