Coopération multilatérale: l’UICN veut aligner ses interventions au Burkina sur les priorités nationales

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et le ministre délégué, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré ont reçu en audience, le jeudi 19 mars dernier, le directeur régional du Programme Afrique centrale et occidentale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Pr Aimé Joseph Nianogo.

Il s’agit d’une visite de courtoisie au chef de la diplomatie burkinabè pour réaffirmer l’engagement de l’Organisation internationale à accompagner les actions de développement impulsées par les autorités nationales.

A l’occasion, le directeur régional de l’UICN dit avoir pris connaissance des nouvelles orientations du gouvernement, ce qui permettra d’aligner les interventions de l’organisation sur le plan national de développement, en matière de protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de résilience face aux changements climatiques, avec pour priorité le bien-être des communautés bénéficiaires. « Notre rôle c’est de nous rapprocher des communautés. Il est nécessaire de nous enquérir des priorités avec les structures gouvernementales et les services techniques, pour pouvoir adapter nos actions. Si celles-ci correspondent aux orientations gouvernementales nous aurons de l’appui pour leur mise en œuvre », a-t-il expliqué.

Le ministre des Affaires étrangères a dit son appréciation du travail mené par l’UICN dans le domaine de l’environnement, tout en saluant la proximité de l’Organisation avec les acteurs gouvernementaux et les communautés. Pour Karamoko Jean Marie Traoré, il y a un grand potentiel dans le secteur de l’environnement qui mérite d’être davantage valorisé à travers tous les maillons de la chaîne. Il a par conséquent encouragé l’UICN à œuvrer dans ce sens, tout en mettant l’accent sur les capacités endogènes.

Du reste, le chef de la diplomatie burkinabè a marqué la disponibilité des acteurs de son département, à avoir une collaboration plus renforcée avec les structures gouvernementales et les organisations telles que l’UICN, dans le sens de relever les défis dans le domaine de l’environnement. Présente au Burkina Faso depuis une trentaine d’années, l’Union internationale pour la conservation de la nature intervient aux côtés du gouvernement pour la protection de l’environnement, la conservation de la biodiversité et la promotion du développement durable et équitable. L’IUCN intervient notamment dans plusieurs régions du pays, en soutenant les activités socioéconomiques des paysans telles que le financement du maraîchage et l’organisation des foires pour l’écoulement des spéculations des bénéficiaires dont 80% sont des femmes.

DCRP/MAE