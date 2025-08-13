2 mois en tôle pour avoir donné des coups de machette à son employeur

Par
JK. Sidwaya
-

A.T a comparu en matière correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, le mardi 12 août 2025. Il est poursuivi pour des coups et blessures volontaires contre S.B. Les faits se sont passés à Solenzo à la date du 20 juillet 2025. Il ressort que la victime a confié son troupeau à A.T pour la garde. Le rapport était au beau fixe au départ. Mais à un moment donné, l’employeur a manqué d’assumer sa part d’obligation vis-à-vis de son employé. La relation s’est détériorée entre les deux parties lorsqu’un bœuf a été blessé. Le patron a soupçonné la femme (…)

Yacouba BELEM

