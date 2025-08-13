CHAN 2024/ Mauritanie-Burkina Faso : 1-0 : les Etalons passent à la trappe

En match comptant pour sa 3e sortie dans la poule B du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), le Burkina Faso est tombé (0-1) face à la Mauritanie, hier 13 août 2025 au stade national Benjamin Mkapa de Dar es Salam. Une défaite qui brise le rêve des Etalons A’ pour une qualification historique en quart de finale.

L’édition de 2024 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) ne sera pas non plus la bonne pour les Etalons A’. Comme lors de leurs trois précédentes participations, le Burkina Faso ne franchit pas la phase de groupes. Hier, 13 août 2025, au stade national Benjamin Mkapa de Dar es Salam, les poulains du sélectionneur Issa Balboné sont tombés (0-1)) face aux Mourabitounes de la Mauritanie. Une défaite qui brise le rêve du capitaine Patrick Malo et ses coéquipiers pour une qua-lification historique en quart de finale.

Avant l’entame de cette rencontre, le Burkina Faso avait l’obligation de résultats. Confiant après s’être relancé dans la compétition suite à son succès face à la Centrafrique, le technicien burkinabè remanie légèrement son onze de départ face au Maourabitounes. Touché à l’entrainement, Josaphat Ouattara, titulaire lors des deux sorties des Etalons A’ et homme de l’homme du match face à la Centrafrique, ne figure pas sur la feuille de match. Tout comme lui, Atiou Lougoutiogue, blessé n’y figure pas non plus.

Ousmane Sirri débute dans le couloir gauche et Tertius Bagré au milieu de terrain. Face à l’équipe la mieux organisée du groupe comme l’avait annoncé l’assistant du sélectionneur, Pierre Bazié, l’équipe burkinabè a peiné avant de rentrer dans le match. Dominés dans la possession, le capitaine Patrick Malo et ses camarades observent impuissamment les Mourabitounes dérouler leur jeu. Les 1res réactions burkinabè interviennent après la demi-heure de jeu. Mais, elles seront de courte durée pour l’équipe burkinabè. Sur une action sans danger, Abdoulaye Touré commet une faute.

Absence d’identité de jeu

Après l’intervention de la var, l’arbitre sud-africain, sévère dans son appréciation, juge la faute d’anti- jeu et expulse le milieu des Etalons A’ (41e). Un scénario qui bouleverse les plans du technicien burkinabè. En infériorité numérique, les Etalons A’ commettent l’irréparable. Un penalty est accordé aux garçons du sélectionneur Lopez Garay Aritz sur une faute de Kalifa Nikiema. Alassane Diop (45e+9), sans trembler, ouvre le score pour la Mauritanie. Mené au score, Issa Balboné réajuste son équipe avec les entrées de Moumouni Diallo et Yves Koutiama du retour de la pause.

Sereinement, les Mourabitounes gèrent le match. Malgré les contres menés par Nasser Papus Ouattara, Yves Koutiama ou le coup de tête de Abdoul Baguian sauvé par le portier Abderrahmane Sarr, la Mauritanie remporte les 3 points de la rencontre qui éliminent du coup le Burkina Faso. Une fois de plus, les Etalons A’ ne franchissent pas la phase de groupe. Certes, une sélection n’a jamais fait l’unanimité, mais celle de Balboné a suscité beaucoup d’interrogations sur les choix des joueurs.

Aussi, une fois en compétition, l’équipe bur-kinabè n’avait pas une identité de jeu. Les Etalons A’, malgré leur victoire face à la Centrafrique, n’ont jamais existé dans le jeu. Incapables de conserver le ballon et d’enchainer trois passes, le capitaine Patrick Malo et ses coéquipiers quittent logiquement la compétition dès la phase de groupes en attendant

de disputer leur dernier match. Face à Madagascar, le 16 août prochain à

Zanzibar, le Burkina jouera pour l’honneur.

Ollo Aimé

Césaire HIEN

(Depuis Dar Es Salaam)