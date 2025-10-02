2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne: le chef de l’Etat appelle à une droiture révolutionnaire

A l’Assemblée législative de Transition, tout comme dans plusieurs départements ministériels, les responsables ont sacrifié à la montée de couleurs, jeudi 2 octobre 2025, à Ouagadougou. Cette cérémonie solennelle marque le lancement de la 2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Ils ont tous livré le message du président du Faso qui invite les Burkinabè à plus de patriotisme, de civisme, d’ordre et de discipline.

Le drapeau national, symbole de l’unité des Burkinabè, a été honoré, 2 octobre 2025, à

l’Assemblée législative de Transition (ALT). Le Président de l’ALT, Ousmane Bougouma et l’ensemble du personnel parlementaire ont entonné le Ditanyè, dès 7h30 en langue nationale dioula pour marquer leur attachement à la mère patrie et à ses valeurs d’unité et de patriotisme.

A l’issue de cette traditionnelle cérémonie solennelle mensuelle de montée des couleurs, le Président de l’ALT, Ousmane Bougouma, a livré le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors du lancement de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Ce message invite les Burkinabè à plus de patriotisme, de civisme d’ordre et de discipline, afin de surmonter à tous les niveaux les défis de la protection des biens publics et la lutte contre la corruption et rackets. Des maux qui, selon le chef de l’Etat, gangrènent le bon fonctionnement de certaines des administrations, entreprises et associations et ternissent l’image de la société.

Le Premier ministre vent debout contre la corruption et le pillage des

deniers publics

Le personnel de la Primature a pris part aussi à la cérémonie de montée des couleurs marquant le lancement de la deuxième phase des JEPPEC. Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a livré ensuite le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Le président du Faso a insisté sur la nécessité de cultiver l’ordre et la discipline dans la société, non pas par la surveillance, mais par la conscience citoyenne.

La Révolution ne peut pas placer un agent de la brigade Laabal derrière chaque citoyen pour corriger ses actes d’indiscipline », a averti le Premier ministre. Il a appelé chacun à être un modèle d’intégrité, de responsabilité et d’exemplarité dans son milieu de vie et de travail. Le chef du gouvernement a souligné que pour cette 2e phase des JPPEC, le chef de l’Etat a fixé deux axes majeurs.

Il s’agit de la protection des biens publics et la lutte contre la corruption et le racket. « Il a rappelé que les infrastructures, équipements et ressources de l’Etat constituent une richesse commune qu’il faut préserver avec rigueur. Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l’Etat n’est pas un révolutionnaire : il est l’ennemi de la Patrie », a martelé le président du Faso, aux dires de Rimtalba Jean Emmanuel.

Le ministre chargé de la Communication rappelle les comportements à éviter

Au batiment administratif de Ouagadougou, les agents des départements en charge de la communication, de la transition digitale, de l’urbanisme et de la jeunesse ont écouté le message du président du Faso à l’issue de la monté des couleurs. Il a été livré par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

« Le chef de l’Etat a indiqué qu’en période de Révolution, la discipline et l’ordre doivent se traduire par le respect et l’entretien de ce qui appartient à tous. A ce propos, il a confié que

tout blocage, abus de position, retard volontaire, acte de racket ou détournement des ressources publiques entrave le progrès collectif et doit être combattu sans pitié », a-t-il confié. M. Ouédraogo a, en outre, signifié que le chef de l’Etat a aussi fait savoir que les commissions de régulation des dysfonctionnements, les corps de contrôle administratif et la justice doivent être mobilisés et rendre accessibles des dispositifs de plaintes et de dénonciations responsables.

Au ministère de la Justice le Ditanyè entonné en moore

Au ministère de la Justice, le chef du département, Edasso Rodrigue Bayala, a rappelé le thème de la 2e vague des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Elles sont placées sur le thème « Pour l’ordre et la discipline je m’engage ! ». Les agents ont écouté le message du président du Faso livré par le chef du département, Edasso Rodrigue Bayala.

« Il a déclaré que cet acte de patriotisme contribue à la construction de la Nation et résonne dans le monde en honorant la Révolution. Il a traduit, par ailleurs, ses remerciements à l’ensemble des acteurs engagés en faveur des initiatives patriotiques telles que le Fonds de soutien patriotique, Faso Mêbo, l’actionnariat populaire etc. », a

assuré le ministre Bayala. Il a souligné que pour le président du Faso, la première cohorte des appelés de l’immersion patriotique représente des défenseurs des valeurs patriotiques de la nation.

Le SGG-CM dans la dynamique

Le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGG-CM) a sacrifié à la montée solennelle du drapeau pour le début de la 2e vague des JEPPC. Le Secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Ousmane Ouattara, a relevé que dans son message, le capitaine Ibrahim Traoré a salué la fibre patriotique qui s’éveille lentement mais sûrement en chaque Burkinabè.

« Chaque Burkinabè, peu importe sa situation socioprofessionnelle, consent des sacrifices pour que notre pays relève la tête, fièrement et dignement, dans le concert des nations. Vous êtes les sentinelles de notre idéal commun : bâtir une Nation souveraine, juste et prospère, où chaque citoyen se reconnaît dans les valeurs de dignité, de solidarité, de probité et de patriotisme », a reconnu le président du Faso, selon M. Ouattara.

Il a poursuivi que dans le cadre de la Révolution populaire progressiste en marche, le chef de l’Etat a appelé à la conscience patriotique de chacun en adoptant des attitudes et des réflexes qui rangent les faits et gestes sur le droit chemin de l’ordre et de la discipline.

Les travailleurs de la santé et des infrastructures ont réaffirmé leur patriotisme

Au niveau du Building Lamizana, les agents du ministère de la Santé et du ministère en charge des infrastructures avec à leur tête leurs premiers responsables, ont réaffirmé leur engagement. Après une montée des couleurs nationales, le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, est revenu sur la nécessité pour chaque Burkinabè, peu importe sa situation socioprofessionnelle, de consentir des sacrifices pour que le pays relève la tête, fièrement et dignement, dans le concert des nations.

Selon lui, le chef de l’Etat souhaite que les travailleurs bannissent les comportements de corruption qui gangrènent certaines administrations, entreprises et associations.

Quant au ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, il a invité chaque agent à être exemplaire. Pour lui, tout travailleur doit être assidu à son poste et œuvrer par son travail au développement du pays.

Le ministre Serge Poda invite ses collaborateurs à redoubler d’exemplarité

Tout comme les autres structures étatiques, les agents des ministères en charge du commerce et de l’énergie ont répondu à l’appel du chef de l’Etat, en observant, jeudi 2 octobre 2025 à Ouagadougou, la montée des couleurs. Après ce cérémonial, le ministre chargé de l’Industrie, Serge Poda, en présence de son collègue, Yacouba Zabré Gouba, a livré le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous devons redoubler d’exemplarité dans nos quartiers, dans nos unités et dans nos administrations. Soyons des modèles d’intégrité et de responsabilité », a-t-il souhaité. De l’avis du ministre Poda, c’est un message fort qui invite chaque citoyen à toujours cultiver l’engagement patriotique en participant à la construction de la Nation durant la période, du 2 au 16 octobre, mieux de le poursuivre toute la vie. « Contribuons à œuvrer de sorte à léguer aux générations futures un Burkina Faso de paix, prospère, où il fait bon vivre », a-t-il lancé.

Le ministre des Finances invite les Burkinabè à être des modèles d’intégrité

Après avoir chanté de vive voix, l’hymne nationale, la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako et les agents du département ont écouté le message du président du Faso livré par le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo. « Pour le capitaine Ibrahim Traoré, les burkinabè sont les sentinelles d’un idéal commun dans la construction d’une Nation souveraine, juste et prospère, où chaque citoyen se reconnaît dans les valeurs de dignité, de solidarité, de probité et de patriotisme. Il a appelé à la conscience patriotique de tous. Le président du Faso a invité le peuple à s’engager et à se lever comme un seul homme contre la corruption, le racket et toutes les formes d’enrichissement illicite », a-t-il résumé, entre autres.

