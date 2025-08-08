61e Régiment d’infanterie commando de Tenkodogo : 682 soldats intègrent les rangs des forces armées

682 militaires ont été présentés, ce vendredi 8 août 2025, au drapeau, lors d’une cérémonie de sortie de promotion, au 61e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Tenkodogo. Ces soldats, issus des rangs des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), sont des recrues de la 3e vague du contingent 2024. Formés en deux mois, ils ont reçu leurs épaulettes de soldats de deuxième classe des mains des autorités militaires et civiles dont le commandant de la 6e région militaire, le chef de bataillon Dadijan Boubacar et le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana. Selon le chef de bataillon Dadijan, il s’est agi de leur présenter le drapeau national, symbole de l’appartenance commune à la même nation, et de leur engagement en tant que soldat. Il a indiqué que la formation a été articulée autour de l’acquisition d’aptitudes physique, morale et intellectuelle pour permettre à ces jeunes d’occuper avec efficacité leur premier emploi dans leur détachement. Le commandant de la 6e région militaire les a félicités pour le choix qu’ils ont opéré en rejoignant les forces armées nationales, car, à son avis, c’est un choix patriote et responsable.

K.A.K.