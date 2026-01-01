8es de finale CAN 2025: un électrique Côte d’Ivoire – Burkina au menu

Après la phase de poules de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), les différentes nations qualifiées pour les 8es de finale connaissent désormais leur sort. Le tirage offre des rencontres alléchantes comme celle qui va opposer les Eléphants aux Etalons le mardi 6 janvier 2026.

La 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), après deux semaines de compétition et la phase de groupes, n’a pas enregistré de grosses surprises lors de ce premier tour. Les gros favoris et les outsiders pour la victoire finale ont franchi cette première étape sans grosses difficultés. Ce qui va offrir des 8es de finale qui en vaudront le détour dans les six stades de la compétition.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le sort a pris du temps avant de se décider pour la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso en 8es de finale. Menée 2-0 par le Gabon alors que le Cameroun (qui menait le Mozambique 2-1) était bien parti pour prendre la tête de la poule F et croiser le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire a sorti l’artillerie lourde pour vaincre le Gabon en toute fin de partie. Quelle que soit la position des Etalons, la certitude était qu’ils allaient tomber sur un gros calibre.

Tout compte fait, l’affiche Côte d’Ivoire -Burkina sera l’une des attractions de ces 8es de finale. Ayant pressenti cette opposition et dans l’objectif de mettre toutes les chances de son côté, le coach des Etalons Brama Traoré a fait un turnover face au Soudan en laissant au repos quelques joueurs cadres tels que Bertrand Traoré, Steeve Yago, Ismahila Ouédraogo et autre Dango Ouattara. Ce qui n’est pas rien dans la récupération dans une compétition ou les rencontres s’enchaînent toutes les 72 heures.

Pour cette rencontre du 6 janvier à 19h TU, les Etalons doivent hausser leur niveau de jeu face à l’impressionnant arsenal montré par les Ivoiriens depuis le début de cette CAN. Au-delà de Côte d’Ivoire-Burkina, d’autres affiches nécessitent des déplacements dans les stades. Il s’agit par exemple de ce face-à-face entre l’Algérie et la RD Congo. Invaincue depuis le début de la compétition, l’Algérie doit faire face à une équipe congolaise auréolée

de sa bonne campagne des éliminatoires de la Coupe du monde où elle a réussi

à s’octroyer la place de barragiste du continent devant le Cameroun, le Nigéria et le Gabon.

La Tunisie, elle, aura la ferme intention de vaincre le signe indien face à un Mali (elle n’a jamais battu le Mali) non convaincant jusque-là. Les Lions camerounais qui reviennent de loin après des remous au sein de la tanière doivent se mesurer à une jeune formation des Bafana-Bafana toujours à la recherche de ses repères. Des équipes qui peuvent avoir le sommeil tranquille sont entre autres le pays hôte le Maroc, l’Egypte, le Sénégal et le Nigeria. Ils ne doivent pas, en principe, trop souffrir pour venir à bout respectivement de la Tanzanie, du Bénin, du Soudan et du Mozambique. Mais attention, avec le nivellement des équipes nationales du continent ! Les 8es de finale débutent ce dimanche 3 janvier 2026 par la rencontre Sénégal-Soudan.

Yves OUEDRAOGO

Depuis Casablanca