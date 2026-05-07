Afrique, lève-toi !

Notre histoire se raconte sur une page de chair tracée au fer
Le dos du captif noir arbore les cicatrices du triste sacrifice
La cuirasse de ses paumes porte les stigmates du travail forcé
Quatre siècles de sueur et de sang, vingt millions de déportés !
Notre histoire est une tache noire marquée au fer triangulaire
Notre histoire est une cache de treize siècles de traite orientale
La colonisation nous a apporté la foi qui se dévoie de la voie des pères
Les indépendances nous ont enfilés la camisole de l’aisance en transe
Le discours de La Baule retentit avec la tape à l’épaule de la métropole
Désormais nous sommes en démocratie comme nos « ancêtres” »d’antan
Plus de trente ans après, nous courons après le mirage du développement
Avec le faix de la dette qui défait nos têtes bien-pensantes mal tenues
« La démocratie est un luxe pour les Africains », dira le maître à penser
Les urnes sont transparentes, les isoloirs sont intimes, les bulletins sûrs
Seuls les résultats porteront la marque du potentat en costume cravate
Au nom de la démocratie, il briguera deux, trois, quatre, voir cinq mandats
Sur la pudeur d’une Constitution violée et souillée s’érige un président hué
Et quand tonnent les bruits de botte, retentit le chant du coq qui se fourvoie
La Communauté internationale s’en mêle à tête démêlée pour éviter la guerre
Et sauver ses intérêts enfouis à cent pieds sous terre ou à ciel ouvert
La traversée du désert a trop duré et l’Afrique a enduré le supplice des temps
Il est temps de se lever comme un seul homme et changer le cours de l’histoire
L’Afrique accuse l’ère de la ruse qui s’use et refuse d’être le dindon de la farce
Afrique riche, lève-toi et marche sans béquille et crie ton identité avec fierté !
Clément ZONGO
clmentzongo@yahoo.fr