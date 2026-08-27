Audience du Président du Faso : Relations diplomatiques Burkina Faso-Belgique : renforcement de la coopération sous le signe du respect des choix des autorités burkinabè

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé, ce jeudi 27 août 2026, une audience au Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, M. Maxime PRÉVOT.

Le Royaume de Belgique entend inscrire sa coopération avec le Burkina Faso « avec humilité, mais aussi avec sa diplomatie de l’efficacité et de la fraternité. Nous restons des partenaires pour favoriser la concrétisation des priorités identifiées par la Présidence du Faso et l’autorité gouvernementale, à travers notamment le plan R.E.L.A.N.C.E. 2026-2030 », a déclaré le Vice-Premier ministre à l’issue de l’audience.

M. Maxime PRÉVOT a insisté sur le respect par la Belgique des choix opérés par les autorités burkinabè. Dans cette dynamique, « notre objectif est d’avoir un effet amplificateur en appui des priorités de l’État burkinabè et pas un effet de substitution à ses priorités », a-t-il souligné.

Selon le Vice-Premier ministre belge, le Royaume de Belgique a la ferme volonté de construire avec le Peuple burkinabè, en particulier et du Sahel en général, un « avenir positif ».