Immersion patriotique obligatoire au Djôrô : Clap de fin sous une note de satisfecit

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a présidé, le jeudi 27 août 2026 à Gaoua, la cérémonie de clôture de l’immersion patriotique obligatoire des bacheliers, marquant ainsi la fin de la formation de la deuxième promotion dans la région.

Lancée le 27 juillet 2026, l’immersion patriotique obligatoire des bacheliers de 2026 de la région du Djôrô s’est achevée le jeudi 27 août 2026 à la place de la Nation de Gaoua. Au terme des 30 jours d’immersion, 2 211 appelés constituant la deuxième promotion de l’immersion patriotique obligatoire dans la région du Djôrô ont achevé la formation. Pendant un mois, les appelés ont suivi une formation destinée à renforcer leur sentiment d’appartenance nationale, leur esprit de discipline et leur engagement citoyen. Également, ils ont été outillés sur le civisme, le patriotisme, la cohésion sociale, le vivre-ensemble, le secourisme…

Prenant la parole au nom de ses camarades lors de la cérémonie de clôture de l’immersion patriotique obligatoire, Wend-Raabo Syntiche Koadima a exprimé leur reconnaissance au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour cette initiative. Selon elle, cette immersion a permis aux participants de renforcer leur discipline, leur esprit de solidarité et leur sentiment d’appartenance à la nation. « Malgré les difficultés liées à l’éloignement des familles et aux changements d’habitudes, les appelés ont appris à partager, à s’entraider et à privilégier l’intérêt général », a-t-elle souligné.

Au terme de cette immersion, Wend-Raabo Syntiche Koama a invité ses camarades à faire vivre ces valeurs au-delà de l’immersion et à devenir des citoyens responsables, engagés et déterminés à contribuer à la construction d’un Burkina Faso meilleur, souverain et prospère. Avant de saluer l’engagement des encadreurs, des personnels militaires, paramilitaires et civils, ainsi que de tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la formation.

Le commandant du 22e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Gaoua, le chef d’escadron Farabé Gaston Kienou, a, pour sa part, salué le déroulement de la formation. Il a rappelé que l’encadrement avait pour principales missions d’assurer la discipline, la formation et l’accompagnement des appelés durant les 30 jours d’immersion. « Nous avons été investis d’une mission dont les composantes ont été l’encadrement, la discipline et la formation. Je pense qu’on a réussi la mission parce que tout s’est bien passé », a-t-il déclaré.

Le chef d’escadron Farabé Gaston Kienou a également relevé une évolution positive dans le comportement des jeunes au cours de leur séjour. « Vous avez vu le changement qui a eu lieu. Je pense qu’on a réussi à changer les esprits de ces appelés à l’immersion, à mettre la graine du patriotisme en eux », a-t-il souligné.

A l’en croire, le Burkina Faso a gagné des fils dignes encore pour les générations à venir. C’est pourquoi, il s’est dit convaincu que les effets de cette immersion se feront sentir dans les comportements des jeunes au cours des prochaines années.

« Mettre en pratique les acquis »

Au terme des 30 jours d’immersion patriotique obligatoire, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, s’est dit satisfait de la formation reçue par les appelés. « Nous avons vu des jeunes qui sont formés sur tous les plans, que ce soit sur le plan militaire ou civil », a déclaré le gouverneur, citant les enseignements relatifs au patriotisme, à la cohésion sociale, au vivre-ensemble, à la construction de l’État, aux techniques d’intervention opérationnelle rapprochée et aux réflexes à adopter en cas d’attaque.

Pour Siaka Barro, les démonstrations pratiques présentées lors de la cérémonie de clôture témoignent de l’assimilation des enseignements reçus durant la formation. Le gouverneur a surtout invité les appelés à mettre en pratique les connaissances acquises et à les transmettre à leur entourage. « C’est de les appeler à mettre en œuvre ces formations qu’ils ont reçues et aussi à former ceux qui sont autour d’eux », a-t-il insisté.

Selon lui, cette dynamique doit contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de Burkinabè disciplinés, ordonnés, engagés et prêts à défendre la nation. Il a estimé que les acquis de cette immersion produiront leurs effets dans les années à venir. « Nous avons une génération montante qui fera la fierté du Burkina Faso de façon générale », a-t-il soutenu, appelant les jeunes à œuvrer à la construction d’un Burkina Faso nouveau, souverain et respecté.

La cérémonie s’est achevée par des démonstrations pratiques, notamment en ordre serré, en techniques de combat et en secourisme, suivies d’un défilé final marquant la fin du mois d’immersion patriotique obligatoire.

Boudayinga J-M THIENON