Axe Ouagadougou-Fada : passagers et bétail se disputent les sièges

Kantigui qui voyage régulièrement avec les cars de transport en commun a vécu, le dimanche 5 octobre 2025, une expérience pour le moins inoubliable. Parti de Ouagadougou pour Fada N’Gourma à bord d’un mini bus communément appelé « dîna », il s’attendait à un trajet tranquille de quelques heures. Mais, c’était sans compter sur la surprenante compagnie qu’il allait trouver dans le véhicule : des passagers et du bétail ! A peine installé, Kantigui a dû partager son espace avec quelques moutons et bœufs entassés à l’arrière du car et par endroits sous les sièges. Les pauvres bêtes, visiblement (…)

