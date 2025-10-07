Forum Invest In Sénégal: le Premier ministre décortique la recomposition géopolitique

Dans le cadre du Forum Invest In Sénégal 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a animé, ce mardi 7 octobre 2025, au Centre International de Conférences Abdou Diouf de Diomniadio, un panel de haut niveau sur le thème :”Renaissance : résilience, innovation, transformation”, aux côtés de ses homologues sénégalais, Ousmane Sonko, et nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, ainsi que d’autres personnalités dont l’homme d’affaires nigérian Ali Dangoté.

Dans un contexte de transition et de recomposition géopolitique, comment le Burkina Faso peut-il incarner une gouvernance africaine renouvelée, fondée sur

la résilience sociale et la coopération Sud-Sud ?A cette question à lui adressée au cours de ce panel, le Chef du Gouvernement, a donné des éléments de réponse dans un langage clair et sans langue de bois.

Tout d’abord, il a situé le contexte, en expliquant que le Burkina Faso traverse, depuis quelques années, l’une des pages les plus difficiles de son histoire liée au terrorisme, pratiquement au même titre que les peuples du Sahel dont le Mali et le Niger.

Dans ce contexte, a-t-il expliqué, le Burkina Faso, est aujourd’hui dans une rupture portée par la Révolution Progressiste Populaire, sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré.

”Quand on parle de révolution, il est question de rupture dans nos manières de faire. Cette rupture se matérialise sur la première priorité qui est la sécurité au Burkina Faso.

Dans ce sens, beaucoup de réformes ont été engagées pour permettre à notre pays d’avoir une architecture de défense et de sécurité pour permettre de répondre à la menace et surtout à travailler à amener la paix partout sur le territoire. Grâce aux actions qui ont été entreprises en termes de restructuration de l’appareil militaire et sécuritaire, grâce aux moyens mobilisés par le peuple pour équiper son armée, nous avons, aujourd’hui, une dynamique très positive de reconquête du territoire qui ne fait que s’amplifier”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, le Premier ministre a mentionné qu’en plus de la lutte contre l’insécurité, le Gouvernement mène également le combat contre l’injustice et les inégalités, symbolisé par de grandes réformes dans les secteurs de la gouvernance dans son ensemble, que ce soit au niveau de l’administration et des mines, avec pour objectif la redistribution équitable des ressources du pays.

Poursuivant, il a indiqué que les pays de l’AES ont rompu un certain nombre de chaînes, en lien avec des accords injustes, dans le but d’être les maîtres de leur destin.

”C’est le combat de notre génération car personne ne va nous octroyer la souveraineté, que ce soit sur le plan économique ou militaire. Nous devons, dans un esprit de sacrifice, mener le combat pour briser toutes les chaînes pour que nos richesses profitent à nos populations”, a soutenu Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Un autre combat à mener pour le Premier ministre est celui de la reconquête de nos identités. Sur cet aspect, il a relevé une perte d’identité au niveau de la jeunesse africaine, caractérisée par une méconnaissance de leur histoire, avec des modèles et des héros venus d’ailleurs, d’où leur désir d’immigration.

DCRP/Primature