An 76 de la reconstitution de la Haute-Volta: l’association ENDOGENE plaide pour une célébration nationale

Le 4 septembre 2023 marquait le 76e anniversaire de la reconstitution de notre pays, anciennement appelé Haute-Volta, dans ses frontières actuelles. Cette date, souvent méconnue par bon nombre de nos concitoyens, revêt pourtant une importance particulière pour notre jeune Etat-Nation, en ce sens qu’elle symbolise notre volonté commune de vivre ensemble, malgré nos différences.

Le 04 septembre traduit également la capacité de notre peuple à taire ses divergences et à se regrouper autour de l’essentiel surtout quand l’unité de la Nation est en péril. Cette date historique est aussi pour nous, synonyme d’espoir et de confiance en un avenir meilleur. Chaque fois que s’installera en nous, des moments de doutes quant à l’édification de notre plus grande richesse, c’est-à-dire notre maison commune, alors, souvenons-nous des œuvres des Fondateurs de notre Etat-Nation.

Nous devrons toujours nous souvenir que la reconstitution de la Haute-Volta, aujourd’hui Burkina Faso, a permis à nos aïeux de se rassembler, de faire fi de leurs différences ethniques, religieuses et culturelles et de leurs divergences politiques, pour se concentrer sur notre unité en tant que peuple. Mais que s’est-il passé le 4 septembre 1947? Comment en est-on arrivé là ?

En effet, la colonie de Haute-Volta, aujourd’hui Burkina Faso a été formalisée en 1919 par le colonisateur français. De 1919 à 1932, notre pays, ses richesses, ses hommes et femmes ont été exploités, car étant à la merci des nouveaux maîtres autoproclamés, les Français. Mais du jour au lendemain, pour des raisons fallacieuses, à la fois économiques, politiques et administratives, notre cher pays sera démantelé par le colonisateur et son territoire partagé entre ses voisins du Niger, du Mali et de la Côte d’Ivoire. Ce qui voudrait dire que pendant 15 ans, notre pays, ses filles et fils, ses terres, ses richesses ont été confisqués, notre culture piétinée, notre dignité bafouée, notre territoire supprimé.

Mais, connus pour leur capacité de résilience, pour leur refus de l’humiliation, pour leur sens de l’honneur et de la dignité, de braves filles et fils de la Haute-Volta, sous la houlette du Moogho Naaba Saaga II, ont su, comme un seul homme, taire leurs divergences, leurs querelles intestines, pour travailler avec intelligence, avec patience et avec détermination à la reconstitution du pays des Hommes intègres. Ce combat épique, long, fastidieux mais exaltant a fini par donner des fruits le 4 septembre 1947. Ce fut 15 ans de disparition, 15 ans de négation de notre histoire, 15 ans à servir de réservoir de main d’œuvre pour bâtir à son détriment le Mali, le Niger et la Côte d’Ivoire.

C’est donc dire que nous devons l’existence du Burkina Faso d’aujourd’hui à ces hommes et femmes qui ont pris sur eux d’assumer leur mission historique, en menant ce combat noble et juste de reconstituer notre pays dans ses frontières actuelles. Autrement dit, si nous existons aujourd’hui en tant que pays, c’est grâce à ses hommes et femmes d’honneur et de dignité. A ENDOGÈNE, nous avons pris sur nous depuis plusieurs années, la décision historique de marquer d’une pierre blanche cette date historique et fondatrice de notre Nation. Nous avons décidé de célébrer cette date et de rendre ainsi hommage à nos devanciers pour leur bravoure, leur détermination, leur sens de l’honneur et de la dignité.

Gloire éternelle à eux, et vivement que leur combat nous serve de leçons, de ferment, pour la défense de notre pays, en proie à une crise multidimensionnelle. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de multiples défis sécuritaires qui mettent à mal notre vivre-ensemble. Les actes de violence et de division tendent à saper les liens séculaires qui nous unissent en tant que nation. Les attaques perpétrées par les groupes extrémistes visent à semer la discorde et la méfiance entre nous. Il est essentiel de rester vigilants et de faire preuve de solidarité face à ces menaces. C’est le lieu pour ENDOGENE de rendre un vibrant hommage aux FDS, VDP et civils tombés au champ d’honneur et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

En nous remémorant la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre 1947, nous nous rappelons que notre force réside dans notre capacité à nous unir, à accepter nos différences et à travailler ensemble pour le bien commun. Ces valeurs fondamentales doivent rester au cœur de notre société, en dépit des atteintes à notre sécurité. Face à ces défis, il est primordial de préserver notre unité et notre vivre-ensemble. En honorant le passé et en puisant dans notre histoire commune, nous pouvons renforcer notre résilience, trouver des solutions durables aux défis qui s’imposent à notre génération et promouvoir un dialogue inclusif entre toutes les filles et fils de ce pays.

Ensemble, nous pouvons faire face aux défis sécuritaires actuels et construire un avenir où règnent la paix, la tolérance et le respect mutuel. En maintenant notre solidarité, en renouant avec l’esprit de la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, nous pourrons préserver notre héritage, garantir notre sécurité et assurer un vivre-ensemble harmonieux pour les générations présentes et futures.

A l’occasion de ce 76e anniversaire, notre association renouvelle son souhait de voir ériger un monument magnifiant cette date, de voir baptiser une rue au nom de cette date historique et non querellée et enfin formule le vœux qu’une célébration nationale symbolique du 4 septembre 1947 soit adoptée. C’est un devoir de mémoire pour le peuple burkinabè !

Rappelons-nous notre passé commun, mobilisons-nous pour notre présent et travaillons main dans la main pour un avenir prospère et sécurisé. Malgré les difficultés et les défis, notre peuple devra continuer à ‘’naviguer en bravant les vagues’’, à travers l’intelligence collective.

Vive le Burkina Faso, vive l’unité nationale, et que triomphe toujours le vivre-ensemble!

ENDOGÈNE, une association d’éducation citoyenne et d’entreprenariat social

ENDOGÈNE : Converser, Converger, Convertir ! Ouagadougou le 4 septembre 2023 Le Conseil citoyen d’orientation et de décision (CCOD)