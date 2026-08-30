Burkina : de Tougouri à Sebba, les Forces combattantes confirment leur ascendance sur les terroristes

De Tougouri à Sebba en passant par le Yaadga et le Soum, les Forces combattantes ont multiplié durant la dernière quinzaine du mois de juillet, les reconnaissances offensives, les embuscades et les frappes aériennes coordonnées, ayant permis d’éliminer de nombreux terroristes et contraindre d’autres à la fuite, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires.

La deuxième partie du mois de juillet s’est achevée comme la première avec une confirmation de la supériorité du feu des boys sur l’ennemi et ses soutiens.

Le 31 juillet, au cours de l’opération Toodima 4 dans la zone de Sebba, les hommes du 9ᵉ BIR ont neutralisé plusieurs criminels.

La veille, le 30 juillet, une patrouille du détachement de Pensa avait fait déjà mordre la poussière à d’autres malfaiteurs.

Quelques jours plus tôt, le 25 juillet, prenait fin l’opération du FORSATEC Horonya dans la zone de Kinséré, au terme de laquelle des terroristes ont été copieusement matés et de la logistique récupérée.

Dans la même dynamique, le 23 juillet, ce sont des ravitailleurs terroristes dans la zone de Bangossogo qui ont rejoint l’enfer. Une action qui a permis de défaire les circuits logistiques de l’ennemi.

La veille déjà, le 22 juillet, dans la région du Yaadga, les Forces combattantes basées à Yensé, en mission logistique vers Thiou, avaient bénéficié de la vigilance des vecteurs aériens. Ceux-ci ont repéré un groupe de criminels jalonnant le convoi et, une fois les assaillants regroupés sous un arbre touffu, les ont efficacement foudroyés. Ils ont brûlé avec leurs moyens.

C’est d’ailleurs le jour précédent, le 21 juillet, que s’était joué l’un des épisodes le plus marquant de la période.

En déplacement à Toulfé vers Titao pour une mission de réapprovisionnement logistique, les Forces combattantes ont croisé le fer avec des criminels embusqués sous des arbres touffus, qui ont surgi sur leur convoi.

Grâce à une coordination sans faille, les vecteurs aériens assurant la couverture ont frappé pour désorganiser les assaillants, pendant que les unités les écrasaient au sol avant de ratisser la zone pour récupérer le matériel. Plusieurs criminels ont ainsi été neutralisés, parmi lesquels un cadre terroriste, Tall Khalidou, alias Yéro, alias Wahilou.

Cette embuscade déjouée s’inscrivait dans la continuité d’une nuit déjà mouvementée.

La veille, le 20 juillet, à Gomboro, un guetteur ennemi qui observait le dispositif des forces avait été neutralisé dans sa fuite avec son poste de communication.

Dans la nuit du même jour, vers 2 heures du matin, des mercenaires avaient tenté, en vain, de surprendre simultanément les positions amies de Sè et de Banikani, au nord de Djibo. Ils ont été copieusement matés.

Cette séquence faisait elle-même suite à deux actions menées coup sur coup à Kiembara. Le 18 juillet, les hommes du 7ᵉ BIR étaient parvenus à piéger des criminels, qui ont été neutralisés.

La veille, une première embuscade dans cette même zone avait fait mouche. Tout avait commencé le 16 juillet, lorsque l’ennemi tenta d’attaquer la localité de Tougouri, avant d’être contraint à fuir précipitamment le combat face à la riposte des combattants.

Ce même jour, plus au sud, le 9ᵉ BIR, en reconnaissance offensive dans la zone de M’bamga, a croisé le fer avec l’ennemi, copieusement maté. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés et des armes récupérées.

Ces succès montrent qu’en plus des offensives dont elles sont à l’initiative, les Forces combattantes réagissent avec promptitude et détermination face à un ennemi qui vit ces dernières heures.

Agence d’information du Burkina