Yatenga : Epargné par les Forces combattantes, un ex-informateur des terroristes appelle ses compagnons à arrêter cette pratique

Agé de 36 ans et originaire de la zone de Thiou dans le Yatenga, Boukaré s’était doté d’un poste émetteur-récepteur (ER) qu’il utilisait pour prévenir les terroristes de l’arrivée des aéronefs de l’armée, leur permettant ainsi de se mettre à l’abri et d’échapper aux frappes. Entre gratitude envers les Forces combattantes et demande de pardon au peuple burkinabè, Boukaré invite les autres informateurs à se repentir pour enfin mettre fin à la guerre.

Dans la province du Yatenga, les Forces combattantes ont interpellé, courant juillet dernier, un homme qui alertait les terroristes des mouvements des aéronefs militaires dans la zone de Thiou. Epargné malgré son rôle nocif, il exprime aujourd’hui ses regrets et appelle les autres informateurs à cesser ce comportement.

Son interpellation est survenue alors qu’il revenait à vélo d’une séance d’abreuvement de son troupeau. Croisant les Forces de défense et de sécurité (FDS), il a pris la fuite en abandonnant d’abord son poste ER, puis son vélo, avant d’être rattrapé au terme d’une course-poursuite.

Selon son témoignage, les FDS lui ont indiqué qu’elles ne s’en prennent pas aux personnes non armées, et l’ont épargné après avoir constaté qu’il ne portait effectivement pas d’arme. Il a ensuite conduit les éléments jusqu’à l’endroit où il avait jeté son poste ER, permettant sa récupération.

« Je profite dire merci aux FDS pour m’avoir épargné la vie et de bien prendre soin de moi, malgré qu’elles ont su que j’étais une mauvaise personne. En brousse, on a toujours cru que les FDS tuent les gens au hasard. Je viens aujourd’hui pour

exprimer mes profonds regrets à l’ensemble du peuple burkinabè pour le tort que j’ai pu commettre », a-t-il confié, selon des sources sécuritaires.

Boukaré a par ailleurs lancé un appel aux autres détenteurs de postes ER dans la zone de Thiou et ailleurs, utilisés pour alerter les terroristes des mouvements aériens militaires, à mettre fin à cette pratique.

« Adoptons de bons comportements pour permettre aux FDS de gagner la guerre et de faire revenir rapidement la paix dans le pays », a-t-il exhorté.

Ces derniers mois, les Forces combattantes, professionnelles et respectueuses de la dignité humaine, ont sauvé des dizaines d’enfants et de combattants terroristes pour leur offrir une chance de se remettre sur le droit chemin.

En revanche, les boys continuent de traquer et de neutraliser ceux qui refusent d’entendre l’appel du commandant en chef des Armées, le capitaine Ibrahim Traoré, à déposer les armes sans condition pour préserver leurs vies.

Agence d’information

du Burkina