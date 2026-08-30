Burkina : Djibo et Kiembara, théâtres de deux offensives aériennes décisives contre les terroristes

Portées par une coordination sans faille entre unités au sol et vecteurs aériens, les Forces combattantes ont déjoué, début août, deux tentatives d’infiltration d’envergure à Djibo et à Kiembara, tout en multipliant durant le mois, sur d’autres fronts, les accrochages victorieux face à des terroristes en perte de vitesse, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Avec l’installation de la saison des pluies, les Forces du mal pensent être à l’abris grâce à la végétation abondante dans certains théâtres de combat. C’est sans compter sur la

vigilance des guetteurs et la détermination des boys d’aller chercher l’ennemi jusqu’à ces derniers retranchements. Ainsi, le lundi 24 août, le groupe d’intervention spécial du 23e BIR a pris contact avec un ennemi dans la zone de Bangossogo. Des dizaines de criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré.

Cette journée s’inscrivait dans le prolongement direct du 20 août, particulièrement actif. Dans la zone de Welguimsifou, le groupe d’intervention spécial du 30e BIR a pris en embuscade des criminels, qui avaient fui en abandonnant leur logistique. Le même jour, les hommes du 18ᵉ BIR ont maté des criminels à Gama, tandis que le 28ᵉ BIR, en reconnaissance offensive à Arbinda, a lui aussi pris contact avec un ennemi qui a préféré fuir rapidement. Sur l’axe de Gorom-Gorom également, le 9e BIR avait fait une brève rencontre avec l’ennemi, confirmant l’intensité des contacts sur plusieurs fronts ce jour-là.

Deux jours plus tôt, le 18 août, l’unité fantôme avait déjà conduit une infiltration dans la zone de Bokou, au cours de laquelle plusieurs criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Le 17 août, les unités du 9ᵉ BIR, en reconnaissance dans la zone de Samboye, a enclenché les hostilités contre un groupe de criminels. Deux jours auparavant, le 15 août, le groupe d’intervention spécial du 30e BIR avait surpris une bande de criminels, toujours dans la zone de Welguimsifou. Cette unité y a d’ailleurs déjà été à l’œuvre quelques jours plus tôt, le 11 août, tendant une première embuscade à des criminels dans la zone de Koogo voisine.

Le 10 août, dans la région des Bankui, précisément dans la zone du Groupement de forces pour la sécurisation de la Boucle du Mouhoun (GFSBM), des criminels venus du nord en grand nombre pour s’attaquer à la localité de Kiembara ont été décelés par les Forces combattantes, qui avaient aussitôt alerté les vecteurs aériens. Une fois les assaillants installés dans une forêt touffue au nord du village, une opération aérienne est planifiée et plusieurs frappes se sont abattues sur eux. Le lendemain, les unités du 23e BIR et du détachement de Gomboro, accompagnées des VDP, ont procédé au ratissage des lieux pour récupérer le matériel ennemi encore utilisable.

La veille de cette opération, le 9 août, une unité du 27ᵉ BIR a mené, à Diapaga, un assaut violent sur une position terroriste préalablement détectée. Au bilan, plusieurs dizaines de criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Le 7 août, à Gomboro, les boys ont décelé des criminels s’approchant de leur position et ont réagi promptement, en neutralisant plusieurs. Le 5 août a été une journée décisive pour les patriotes en mission dans la région du Soum, plus précisément dans la zone du Groupement de forces pour la sécurisation du Sahel (GFSS).

Des criminels venus en nombre important ont tenté de percer le dispositif à Djibo pour attaquer des postes avancés. Ils seront littéralement frappés, avant que les vecteurs aériens, alertés, ne les foudroient efficacement. Les rescapés ayant pris la fuite ont été

rattrapés puis traités. Les Forces combattantes sur place vont récupérer le matériel ennemi encore utilisable. Tout avait commencé trois jours plus tôt, lorsque le groupe d’intervention rapide de la même unité avait pris contact avec un ennemi, ouvrant ainsi la voie à cette série d’offensives qui allait se poursuivre durant tout le mois. Sous le leadership du Commandant en chef des Armées, le Capitaine Ibrahim Traoré, les opérations se poursuivent sur l’ensemble des théâtres pour consolider les acquis et garantir la

sécurité des populations.

Agence d’information

du Burkina