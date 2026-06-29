Carnet santé: des habitudes qui aident à faire baisser la tension

L’hypertension artérielle est l’un des principaux facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus du myocarde et touche près d’un adulte sur trois. Si le traitement médicamenteux reste indispensable pour de nombreux patients, certaines habitudes de vie contribuent réellement à faire baisser la pression artérielle.

Des habitudes de vie peuvent aider certaines personnes à faire baisser leur pression artérielle, même si le traitement médicamenteux reste nécessaire. Quel régime alimentaire adopter pour faire baisser l’hypertension ? Les recommandations 2024 de la Société européenne de cardiologie (ESC) mettent en avant le régime méditerranéen et le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) parmi les mesures non médicamenteuses de première intention dans la prise en charge de l’hypertension artérielle. Le régime DASH a été conçu spécifiquement pour agir sur la pression artérielle.

Il privilégie les fruits, les légumes, les légumineuses et les produits laitiers pauvres en graisses, tout en limitant le sodium et les graisses saturées. Des études montrent une réduction de la pression systolique chez les personnes hypertendues. Le régime méditerranéen repose sur les mêmes grands principes. Des végétaux en abondance, légumineuses, poissons, huile d’olive, et peu de viande rouge ou de produits ultra-transformés.

L’activité physique pour réguler la tension

Ses bénéfices cardiovasculaires globaux sont solides, même si son effet sur la pression systolique varie davantage d’un individu à l’autre. Les deux approches sont complémentaires et peuvent être adaptées aux habitudes alimentaires de chacun. Les recommandations 2024 ESC fixent l’objectif de moins de 5 g de sel par jour.

L’alcool doit être évité autant que possible et, dans tous les cas, ne pas dépasser 100g d’alcool pur par semaine. Bouger régulièrement figure parmi les mesures les plus efficaces pour réduire la pression artérielle. Mais tous les types d’efforts ne se valent pas. Les activités d’endurance d’intensité faible à modérée sont les mieux adaptées.

Les exercices de renforcement musculaire à faible charge réduisent également la tension sans effet délétère. Les efforts de résistance intense, en revanche, sont à éviter tant que la pression artérielle n’est pas contrôlée. Marche rapide, natation, vélo, danse sont des activités accessibles au quotidien et particulièrement recommandées. Il est préconisé au minimum 150 minutes d’activité modérée par semaine.

Ce qui compte avant tout, c’est la régularité, c’est-à-dire des séances courtes et fréquentes. Avant de démarrer ou d’intensifier une pratique sportive, les personnes hypertendues doivent en parler avec leur médecin.

A ne pas négliger le Stress et sommeil

Le stress chronique agit sur la tension artérielle par activation du système nerveux sympathique, le système de commande automatique de l’orga-nisme qui prépare le corps à réagir en situation d’urgence. Cette activation entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque et une vasoconstriction, c’est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins, qui élève mécaniquement la pression artérielle. Lorsque cette activation devient chronique, ses effets sur la tension peuvent s’installer durablement. Parmi les techniques étudiées pour contrer ce mécanisme, la cohérence cardiaque agit sur le système nerveux autonome en favorisant un retour au calme. Des données empiriques et quelques études suggèrent des effets bénéfiques sur l’anxiété et le stress, mais les mécanismes restent encore mal compris et les preuves parcellaires.

La méditation de pleine conscience et la relaxation musculaire progressive s’inscrivent dans la même logique. Ces exercices ne doivent pas se substituer aux traitements médicamenteux ou à l’activité physique. Le sommeil est un levier tout aussi concret. Dormir moins de sept heures par nuit, ou souffrir d’apnées obstructives du sommeil, perturbe le système nerveux sympathique et le métabolisme, ce qui favorise l’hypertension artérielle. Prendre soin de son sommeil fait donc partie intégrante d’une approche glo-bale de la tension.

En somme, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une gestion du stress et un sommeil de qualité agissent sur la pression artérielle par des mécanismes distincts et complémentaires. Leur efficacité est reconnue par les recommandations scientifiques actuelles, à condition d’être maintenues dans la durée. Elles ne remplacent pas un traitement médical lorsqu’il est nécessaire, mais peuvent, dans certains cas, en retarder l’instauration ou en renforcer l’efficacité. Aucun médicament antihypertenseur ne doit être arrêté sans avis médical.

Adama SEDGO

Source : santesurlenet.com