Championnat de Zone de Special olympics Burkina: Ouagadougou a désigné ses champions

Samedi 8 novembre à l’ISSDH, à Ouagadougou, a été consacré au championnat de Zone. Organisé par Special olympics Burkina, cette compétition de sports unifiés des écoles inclusives et des personnes déplacées internes a permis à la capitale de désigner ses champions pour les championnats nationaux.

En prélude aux championnats nationaux prévus les 13 et 14 novembre prochains à Ouagadougou, Special olympics Burkina (SOB) a initié, le samedi 8 novembre 2025, à l’ISSDH à Ouagadougou, une compétition de sports unifiés des écoles inclusives et des personnes déplacées internes. Entrant dans le cadre du championnat par Zone, l’activité a mis en compétition le football et le floorball. Elle s’y déroulait simultanément à Bobo Dioulasso et à Kaya. Dans la capitale en floorball, 10 écoles étaient en lice avec plus d’une centaine de compétiteurs. Après la décantation, c’est l’école Benaja qui est sortie première dans la poule A devant Le Château et l’école Dagnoën a bouclé le podium.

Dans l’autre poule (B), l’école Larlé s’est faite respecter devant celle de la Patte d’Oie. En sport roi, deux divisions étaient en concurrence pour les 9 écoles qui a aussi regroupé plus d’une centaine de tout-petits. Là-bas, le classement s’est opéré aux points. Et c’est l’école

Dagnoën, pour avoir totaliser le plus grand nombre de victoires synonyme de points, qui a terminé première dans la première division. Le Château A dans la division 2 a fait valoir son vécu pour s’octroyer la place de choix. Une activité qui s’est déroulée en présence de parents d’élèves et du représentant du Directeur provincial de l’enseignement de l’éducation préscolaire, Hermann Kafando.

Appréciant l’initiative de SOB, il a laissé entendre que ces genres d’activités, au-delà qu’elles permettent le plein épanouissement des enfants vivant avec une déficience intellectuelle, les édifient. Omar Koudougou Bamogo de SOB, lui, s’est réjoui du niveau technique et de la bonne tenue « sans couac » de ce championnat. Il a informé que cela est le fruit de 3 semaines d’entrainement. M. Bamogo a souhaité que les écoles gardent le même engouement pour la grande boucle prévue jeudi et vendredi prochains.

Yves OUEDRAOGO