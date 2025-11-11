Journée des loisirs dans le Liptako: célébrer la paix et le vivre-ensemble

La direction régionale des Sports et des Loisirs du Liptako a organisé la journée des loisirs, samedi 8 novembre 2025, à Dori en vue de rapprocher davantage les communautés et consolider la paix et la résilience.

Dans le cadre de ses activités, la direction régionale des Sports et des Loisirs du Liptako a organisé la journée des loisirs sur le thème « Cultivons la paix et la résilience par les loisirs » le samedi 8 novembre 2025 à Dori. Selon le directeur régional des Sports et des Loisirs du Liptako, Ambroise Ouangré, l’objectif visé a été le rapprochement des différentes communautés à travers la détente et le divertissement grâce aux jeux de société.

A l’entendre, les résultats escomptés ont été atteints dans la mesure où la présence édition a réuni 248 compétiteurs dont 50 enfants qui se sont affrontés dans les compétitions de pétanque, carte, dame, awalé, scrabble, ludo ainsi que les jeux de ciseaux et les tirs au but pour les tout-petits. Pour ce faire, les compétiteurs ont pris d’assaut l’enceinte de la direction régionale, soit sous des tentes soit en peine aire ou encore sous des arbres pour les différentes compétitions. A l’issue de la journée, les meilleurs ont été récompensés et les prix sont constitués de médailles et des enveloppes allant de 5 000 F CFA à 40 000 F CFA.

Pour sa part, le secrétaire général de la région du Liptako Auguste Kinda a salué l’initiative et l’esprit de fair-play des compétiteurs. « Dans un contexte aussi difficile que celui que traverse notre pays et en particulier notre région, où les défis sécuritaires et humanitaires sont une réalité quotidienne, il est essentiel de trouver des espaces de respiration, de détente et de renforcement du tissu social. Et c’est justement ce que nous offrent les loisirs », a précisé l’administrateur civil. Il a en outre ajouté que les loisirs, ce ne sont pas juste des jeux mais des moments de vie, d’humanité, de partage.

En clair, il a souligné qu’ils renforcent les liens entre les communautés, réduisent le stress, favorisent l’expression des talents, et surtout, construisent la résilience dans un environnement éprouvé. Au-delà de la détente, a-t-il poursuivi, cette journée a rappelé une vérité essentielle à savoir, le sport et les loisirs sont aussi des réponses aux crises que traverse la région et partant le Burkina Faso. Pour lui, ils permettent de tisser du lien, de lutter contre l’isolement, de restaurer la confiance et d’envoyer un message fort de résilience et de paix. « C’est pourquoi nous devons faire de ces rendez-vous, des leviers d’espoir et de reconstruction collective, surtout dans une région qui continue de faire face à des défis importants », a-t-il conclu.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr