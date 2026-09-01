Chine : Xi Jinping prononce un discours lors d’une cérémonie en commémoration du défunt dirigeant Jiang Zemin

La Chine a commémoré lundi le centenaire de la naissance de l’ancien dirigeant Jiang Zemin. Une grande cérémonie s’est tenue au Palais du Peuple à Pékin, en présence des principaux dirigeants du Parti et de l’État.

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a prononcé le discours principal. Dans son allocution, Xi Jinping a retracé la vie de Jiang Zemin. Il l’a qualifié de « grand marxiste, de grand révolutionnaire prolétarien, d’homme d’État, de stratège militaire et de diplomate ». Il a également salué en lui « un dirigeant exceptionnel de la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises ».

Le président chinois a rendu hommage à ses « réalisations inoubliables » au nom du Parti et du peuple chinois. Il a insisté sur l’héritage politique laissé par l’ancien dirigeant.

Xi Jinping a appelé l’ensemble du Parti et le peuple chinois de toutes les ethnies à s’inspirer de plusieurs qualités de Jiang Zemin dont sa fermeté dans les convictions politiques, son dévouement et son amour profond pour le peuple, son esprit d’innovation et sa clairvoyance stratégique, son courage et sa vision extraordinaire. Il a conclu en exhortant à « continuer de faire avancer la cause du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère ».

Plusieurs hauts responsables du Parti étaient présents aux premiers rangs lors de la cérémonie.

Jiang Zemin a dirigé la Chine de 1989 à 2002 en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois, puis de 1993 à 2003 en tant que président de la République populaire de Chine. Il est considéré comme l’architecte de l’ouverture économique de la Chine et du concept des « Trois Représentativités ».

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français