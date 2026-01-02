CHU Bogodogo : le premier bébé de l’année 2026 est né à 00h00

Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a effectué une visite au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo, à Ouagadougou dans la nuit du 31 décembre 2025. A la tête d’une délégation, il est allé encourager le personnel soignant dans les différents services de santé et souhaiter la bienvenue au premier bébé de 2026.

A 00 h 00, à la maternité du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B), à Ouagadougou, un nouveau-né de sexe féminin ayant 3 kg, en bonne santé, a vu le jour, devenant ainsi le premier bébé né en 2026 dans cet hôpital. Cette naissance, intervenue aux toutes premières minutes de la nouvelle année, symbolise l’espoir, la vie et le renouveau selon le personnel soignant.

Des présents ont été offerts par le ministère de la santé à la famille du bébé. Daouda Lofo est le père du nouveau-né. Il a apprécié la visite du ministre de la Santé.

« Je suis heureux en tant que père de voir ma toute première fille naitre dans les meilleures conditions et surtout de savoir qu’elle se porte bien », a confié M. Lofo. Très ému, Lofo Daouda, technicien en réseau informatique et père du premier bébé de l’année au CHU de Bogodogo, a exprimé sa gratitude à Dieu et sa satisfaction quant à la prise en charge reçue.

Il a expliqué que son épouse, transférée au CHU aux environs de 16 heures, a bénéficié d’un accompagnement jusqu’à l’accouchement. Il a salué le professionnalisme du personnel soignant qu’il considère comme une preuve de l’engagement des autorités pour le bon fonctionnement des services publics.

Plus tard, plusieurs nouveaux-nés, également en bonne santé, sont venus

s’ajouter à la liste des premières naissances de l’année 2026 au sein de cet établissement de santé. Ces heureux événements se sont déroulés en présence du ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou accompagné des corps constitués, des forces vives, et des partenaires techniques et financiers venus partager la joie de ces naissances et

témoigner de leur engagement en faveur de la promotion de la santé maternelle et néonatale.

Très satisfait du bon déroulement des accouchements ainsi que de l’état de santé des mères et des nouveau-nés, le ministre de la Santé a salué ces événements comme des moments forts pour son institution. Il a adressé ses vives félicitations au personnel soignant, en particulier aux agents de la maternité, pour leur professionnalisme, leur vigilance et leur dévouement, qui ont permis d’accueillir ces nouveau-nés dans des conditions optimales. Il leur a également exprimé ses encouragements pour la poursuite de leurs efforts au service des populations.

« Avec ces premiers cris de vie en 2026, le CHU de Bogodogo doit oeuvrer pour une nouvelle année placée sous le signe de l’espérance, du dévouement et du renforcement continu de la qualité des soins », a souhaité le ministre. Il a, par la même occasion, félicité les agents mobilisés sans relâche pour garantir aux populations une prise en charge sanitaire de qualité, en cette période de fêtes. En service en cette nuit du réveillon, Koritimi Tall, sage-femme au CHU de

Bogodogo, a dit avoir apprécié la visite du ministre. Pour elle, il est venu renforcer la motivation des équipes mobilisées pour assurer la permanence des soins durant la fête.

Valentin KABORE

(Collaborateur)