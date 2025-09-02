Commune de Béguédo: la diaspora italienne offre une clôture au commissariat de police

Le gouverneur de la région du Nakambé, Abdoudou Karim Lamizana, a inauguré, le 26 août 2025, la clôture du commissariat de police de Béguédo.

L’Association des ressortissants de Béguédo en Italie a encore fait parler d’elle. Après plusieurs réalisations dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’eau, elle a construit la clôture du commissariat de police de Béguédo. L’inauguration de cette infrastructure a eu lieu, mardi 26 août 2025, à Béguédo, province du Boulgou, dans la région du Nakambé. Selon le président de l’ARBI, Aboul Salam Bara, le coût de cette infrastructure est de 35 millions de francs CFA. Cette réalisation fait suite à plusieurs autres mises en œuvre par l’ARBI, parmi lesquelles les constructions et équipement du bâtiment du centre médical, d’un centre sportif et culturel, des dons d’ambulance, et de soutiens multiformes aux sinistrés du 1er septembre 2009, si l’on en croit M. Bara.

Dans la même dynamique, il a confié que dans les prochains mois son organisation va entamer la construction du palais royal de Béguédo. Le représentant du ministre de la Sécurité, le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a salué l’initiative qui va dans le sens de l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui demande à chaque Burkinabè de s’investir en fonction de ses moyens pour le développement de la patrie. « La sécurité étant l’affaire de tous, il va de soi que l’ARBI ait compris le sens de l’engagement du premier responsable de notre pays », a-t-il soutenu. Pour le gouverneur, chaque Burkinabè où qu’il se trouve doit participer à la sécurisation et au développement de sa patrie.

Selon lui, la diaspora de la commune de Béguédo en Italie, en choisissant de réaliser cet investissement, a montré la voie à suivre à beaucoup d’autres Burkinabè que le développement du Burkina par les Burkinabè est possible. « Toutes ces initiatives entrent en droite ligne de la politique du gouvernement dans la mise en œuvre des différentes initiatives telles que Faso Mêbo, le Fonds de soutien patriotique, l’Initiative agro-sylvo- pastorale », a poursuivi le colonel Lamizana. Créée en 1989, à Rome en Italie, par les premiers immigrés de Béguédo en Italie, l’ARBI vise à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre ses membres, sensibiliser et informer ses membres sur les dispositions légales en Italie sur l’immigration et réaliser des projets d’intérêt commun pour le Burkina Faso en général et Béguédo en particulier.

Anselme KAMBIRE