Commune de Bobo-Dioulasso: de nouveaux textes pour rendre la ville plus propre

La commune de Bobo-Dioulasso a lancé, le mercredi 18 mars 2026, une nouvelle règlementation relative à la salubrité urbaine et à la gestion des déchets solides ménagers et assimilés dans la ville. Ces nouveaux textes visent à mieux organiser la gestion des ordures et à rendre la ville plus propre.

Les ménages à Bobo-Dioulasso ont désormais l’obligation de rendre leur cadre de vie plus propre. Ils ont également le devoir d’entretenir la devanture de leurs concessions. En outre, les ménages ont l’obligation de disposer d’une poubelle et de s’abonner aux opérateurs privés d’assainissement pour l’enlèvement de leurs ordures. Le coût de l’abonnement varie entre 1 500 F CFA à 5 000 F CFA en fonction de la taille du ménage. Les promoteurs des débits de boisson, des restaurants ou des kiosques sont soumis aux mêmes obligations. Ils doivent aussi s’abonner pour l’enlèvement des déchets dont le montant sera déterminé en fonction de leurs activités.

Ces ordures seront acheminées dans des décharges provisoires en attendant d’en avoir de définitive. C’est du moins le contenu de l’arrêté portant réglementation de la salubrité urbaine et de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés dans la ville de Bobo-Dioulasso adopté par la délégation spéciale communale. Ces nouveaux textes seront mis en application après une période de sensibilisation de trois mois.

Les forces de sécurité et surtout la Brigade Laabal seront mises à contribution pour la mise en œuvre effective de ces nouvelles mesures. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso himself, Laurent Koutoukou Kontogom, a présenté, le mercredi 18 mars 2026, ces nouvelles réglementations en matière de salubrité aux forces vives, aux associations et à d’autres acteurs de la commune de Bobo. Il leur a expliqué le contenu de cet arrêté communal, les obligations de chaque partie prenante et les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions prévues dans l’arrêté. Il a appelé les Bobolais à s’approprier cette nouvelle règlementation.

« Nous comptons sur la bonne compréhension des ménages et des agents économiques pour que cette réglementation prenne corps et s’applique à tous. Nous allons communiquer pour que tout le monde comprenne le bien-fondé de cette réglementation et qu’ensemble on coproduise la salubrité urbaine dans la commune de Bobo-Dioulasso et avoir la ville la plus propre au Burkina-Faso », a souligné le PDS. Les participants ont salué l’adoption de ces nouveaux textes qui vont, à les entendre, permettre de rendre à la ville de Bobo-Dioulasso son lustre d’antan.

Adaman DRABO