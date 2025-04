Communiqué de remerciement

Les grandes familles BADO, BAKO, BAYALA, BAKOUANE, BASSINGA à Kordié, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Soubré, Abidjan,

Les familles alliées : BAYALA à Réo et Ouagadougou, BAKOUANE, BASSINGA, BAYILI, BADOLO à Kordié, Koudougou, Bobo Dioulasso et Ouagadougou, TAMINI à Kosso et Ouaga, KALMOGO à Tanseiga et Ouagadougou, BAKYONO à Ouagadougou et Réo,

La veuve BADO/ KANYALA Martine à Ouagadougou

Les enfants Sylvie, Emeline, Roland, Nadège et Serge,

Les petits enfants,

Très touchés par les marques de sympathie, de solidarité, d’amitié, de compassion et de soutien multiformes témoignés à leur égard lors de la maladie, du rappel à Dieu le lundi 10 mars 2025 à l’hôpital Yalgado Ouédraogo et de l’inhumation le 15 mars 2025 à Kordié/ Province du Sanguié, de leur fils, frère, époux, père, grand-père, Paul BADO, Agent d’exploitation et receveur des Postes à la Retraite.

Expriment leur profonde gratitude et sincères remerciements :

A la délégation du Premier Ministère,

A la délégation du conseil supérieur de la communication,

A la délégation du Ministère de la communication, de la culture des Arts et du tourisme,

A la délégation du ministère de l’éducation nationale et de la promotion des langues nationales,

Aux voisins et connaissances de la cité SONATUR de Saaba,

A la CCB Sainte Thérèse de l’enfant Jésus de la cité SONATUR de Saaba

A la CCB/Kordié des Ressortissants Non-Résidents à Ouagadougou,

A tous les ressortissants de Kordié à Ouagadougou, Koudougou et Bobo

Aux ressortissants de Réo, Kosso, Tanseiga

Aux responsables et fidèles de l’église Christ Roi de l’Univers de Kordié,

Aux responsables des églises EDEN TBI et CIE-Pissy à Ouagadougou

Aux responsables de l’église centrale des assemblées de Dieu de Ouagadougou,

Au pasteur Samuel KABORE de Ramongo,

Au Docteur Juste BONZI au CHU/Yalgado Ouedraogo

Aux amis et anciens collègues du défunt,

Aux amis et collègues des enfants,

A tous ceux dont les noms n’ont pu être cités.

Vous informent par ailleurs, que des messes de requiem seront dites à son intention dans les paroisses selon le calendrier suivant :

N° Eglise / Paroisse Date et heure 01 Paroisse St André de Saaba / Archidiocèse de Ouagadougou Dimanche 13/04/2025 à 9H00

Dimanche 27/04/25 à 9H00

Dimanche 04/05/25 à 9H00

Lundi 12/05/25 à 5H45

Mardi 13/05/25 à 5H45

Mercredi 14/05/25 à 5H45 02 CANDAF du Lundi 6/04/25 à samedi 12/04/25 à 6H00

Dimanche 13/04/25 à 8H00 03 Paroisse Christ Roi de Pissy, Archidiocèse de Ouagadougou Dimanche 13/04/2025 à 9H00

Dimanche 27/04/25 à 9H00

Dimanche 04/05/25 à 9H00

Vendredi 09/05/25 à 5H45

Samedi 10/05/25 à 18H30

Dimanche 11/05/25 à 09H00 04 Paroisse de Bourkina/ Koudougou Samedi 03/05/2025 à 18H00

Dimanche 04/05/25 à 18H00

Samedi 17/05/25 à 18H00

Dimanche 18/05/25 à 18H00 05 Paroisse Universitaire Koudougou Jeudi 1er et vendredi 2/05/25 à 18H00

Lundi 05 au Jeudi 08/05/25 à 16H00

Jeudi 15 et vendredi 16/05/25 à 18H00

Lundi 19 au mardi 20/05/25 à 18H00 Paroisse Christ Roi de l’Univers de Kordié, Diocèse de Koudougou Lundi 21 avril 2025 à samedi 26/04/25 chaque jour à 6H00

Dimanche 27/04/2025 à 08H00

Lundi 28/04/2025 au Mercredi 30/04/25 chaque jour à 06H00

« Elle a du prix aux yeux de l’Eternel, la mort de ceux qui l’aiment » (Psaume 116:15).