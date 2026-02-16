Coopération bilatérale: l’Algérie et le Burkina Faso prospectent des secteurs stratégiques

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a reçu une délégation algérienne conduite par le ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, vendredi 13 février 2026, à Ouagadougou.

La coopération entre le Burkina Faso et l’Algérie se renforce davantage dans les secteurs stratégiques notamment des mines et des hydrocarbures. En effet le vendredi 13 février 2026 à Ouagadougou, le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a reçu le ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, pour une séance de travail. Le ministre d’Etat, chargé des Mines de l’Algérie, Mohamed Arkab, a indiqué que cette visite, qui se tient sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à consolider les relations fraternelles entre les deux Etats.

« La séance de travail s’inscrit dans une volonté manifeste de mettre l’expérience et le savoir-faire algériens à la disposition du Burkina Faso à travailler dans les secteurs des hydrocarbures, de l’énergie et des mines », a-t-il déclaré. Selon lui, le Burkina Faso, comme l’Algérie, sont des pays très riches, mais les ressources restent peu exploitées. Le ministre chargé de l’Energie, Yacouba Zabré Gouba, s’est réjoui de cette rencontre de travail qui permet de renforcer la collaboration et la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l’énergie et des ressources minières et minérales.

La délégation algérienne est constituée de responsables de sociétés qui évoluent notamment dans les secteurs des hydrocarbures, de l’énergie, mais également dans l’exploration et la chaîne de valeurs de l’exploitation minière et minérale. « Nous voulons, à travers ce séjour qui va durer 48H, examiner les perspectives et formuler des recommandations pour une opérationnalisation de cette coopération stratégique », a précisé le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières.

Emmanuel BICABA