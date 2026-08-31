Coopération Burkina Faso–Nations Unies : le Premier ministre reçoit le nouveau Coordonnateur-résident

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‎Le Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 31 août 2026, le nouveau Coordonnateur-résident du Système des Nations Unies au Burkina Faso, également Coordonnateur humanitaire et Agent habilité à la sécurité, Njoya Tikum. Au-delà de la prise de contact, cette audience a permis de préciser les orientations de la coopération entre le Burkina Faso et le Système des Nations Unies, avec pour exigence un meilleur alignement sur les priorités nationales et des résultats concrets au bénéfice des populations.

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‎Les échanges ont notamment porté sur le nouveau Cadre de coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies. Sa mise en œuvre devra s’inscrire en cohérence avec le Plan RELANCE 2026-2030, nouveau référentiel national de développement, afin de mieux articuler les interventions du Système des Nations Unies avec les orientations définies par le Gouvernement.

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‎Le Chef du Gouvernement a félicité Njoya Tikum pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue au Burkina Faso. Il a réaffirmé la disponibilité du pays à entretenir un dialogue constructif avec ses partenaires, dans le respect de la souveraineté nationale, des choix stratégiques du Burkina Faso et des aspirations du peuple burkinabè.

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‎Pour le Premier ministre, la coopération doit avant tout produire des résultats tangibles et perceptibles par les populations. Il a, à cet effet, insisté sur la nécessité de privilégier des interventions efficaces, mieux coordonnées et susceptibles d’avoir un impact réel et durable sur les conditions de vie des Burkinabè.

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‎Une orientation à laquelle le nouveau Coordonnateur-résident a marqué son adhésion. Njoya Tikum a réaffirmé la volonté du Système des Nations Unies d’accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de ses priorités nationales.

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‎« Nous réaffirmons la disponibilité de tout le Système des Nations Unies à accompagner le Burkina Faso, conformément à ses priorités », a-t-il déclaré.

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‎Le responsable onusien a également souligné l’importance d’une meilleure coordination entre les différentes agences du Système des Nations Unies. Cette démarche devrait permettre de renforcer la cohérence des interventions, de rationaliser les efforts et de faire converger davantage les programmes et les ressources vers les objectifs de développement définis par le Burkina Faso.

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‎Cette première audience avec le Chef du Gouvernement consacre ainsi une volonté partagée de faire évoluer la coopération entre le Burkina Faso et le Système des Nations Unies vers un partenariat mieux aligné sur les priorités nationales, davantage coordonné et résolument orienté vers l’action et les résultats, conformément aux ambitions portées par le Plan RELANCE 2026-2030.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞