Coopération Burkina-République Bolivarienne du Venezuela : le chef de la diplomatie burkinabè échange avec le Défenseur du peuple

Présent à Caracas dans le cadre de la première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, est allé à la rencontre du Défenseur du Peuple, de la République Bolivarienne du Venezuela, Alfredo Ruiz Angulo.

Le Défenseur du peuple est une institution qui est au Venezuela, ce qu’est le Médiateur du Faso au Burkina. Tenant compte du fait que le Médiateur du Faso vient de subir une réforme selon la nouvelle Constitution du Burkina Faso qui prévoit désormais un Conseil des Communautés, les deux personnalités ont échangé sur les possibilités d’une coopération entre les institutions de médiation des deux pays. « Avec le Défenseur du peuple, nous avons échangé et examiné les voies futures de coopération entre son institution et celles qui seront mises en place au Burkina Faso, pour défendre les droits et les espaces d’expression de liberté des populations, où qu’elles soient au Burkina Faso. Il ressort de nos échanges qu’il y a de grandes perspectives en matière d’échanges d’expériences et de bonnes procédures », a laissé entendre Karamoko Jean Marie Traoré à l’issue de sa rencontre avec le Défenseur du peuple. Le chef de la diplomatie burkinabè dit sortir satisfait de cette audience avec le Défenseur du peuple, qui est très intéressé de comprendre le fonctionnement des institutions du Burkina Faso, mais aussi d’y apporter sa pierre afin que le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela, atteignent des objectifs partagés en matière de médiation, et de défense des intérêts de leurs peuples respectifs.

DCRP/ MAECR-BE