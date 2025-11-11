Coupe du monde U17, Burkina- Tadjikistan : 2-0 : les Etalons face à l’Allemagne en 16es de finale

La phase finale de la 20e Coupe du monde U17 qui se dispute au Qatar peut compter sur les Etalons pour les 16es de finale. Les jeunes poulains de Oscar Barro se sont qualifiés pour le tour suivant après leur succès 2-0 face aux Couronnes du Tadjikistan, hier 11 novembre.

Beaucoup craignait ce match piège face aux Cou- ronnes du Tadjikistan. Piége, car, au vu de la configuration de la poule, même une victoire pouvait ne pas ouvrir royalement la portes des 16es de finale aux Etalons. Notamment, au cas où l’autre match de la poule était gagné par la République Tchèque face aux Etats-Unis. Mais, la victoire était impérative pour avoir son destin en main. Ce qui fut fait grâce à des réalisations de Cherif Badra Ali Barro (79e) sur pénalty et Eric Ouattara (90e+2).

Le score pouvait être autre si Louckman Tapsoba n’avait pas loupé son penalty dans les arrêts de jeu de la première période. En vérité, les Etalons n’ont pas trop forcé leur talent au cours d’une partie qu’ils ont maitrisé leur sujet de bout en bout. Même si par moment, le manque d’efficacité laissait planer des inquiétudes. Tout compte fait, avec cette victoire ajoutée à celle des Etats-Unis sur la République Tchèque, le Burkina avec 6 points s’accapare de la 2e place qualificative du groupe I pour les 16es de finale. A noter que huit autres pays africains que sont le Mali, l’Ouganda, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Sénégal et la Zambie ont obtenu leur ticket pour le tour suivant. Tous les matchs des 16es de finale se disputeront vendredi 14 novembre prochain et le Burkina Faso aura comme adversaire l’Allemagne.

Yves OUEDRAOGO