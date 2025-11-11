Rentrée académique de l’école normale supérieure: l’initiative, « Une promotion, un projet », la future boussole

Par
JK. Sidwaya
-

L’Ecole normale supérieure (ENS) a effectué, le vendredi 7 novembre 2025 à Koudougou, la rentrée académique 2025-2026 des nouveaux stagiaires et étudiants. Ils ont été exhortés à faire de ladite école, un espace d’apprentissage, d’innovation et d’épanouissement collectif.

La cérémonie d’accueil des stagiaires et étudiants de l’Ecole normale supérieure (ENS), a eu lieu le vendredi 7 novembre 2025, dans « la cité du Cavalier rouge ». Placée sous le signe de la réussite, la cohésion et du service à la nation, cette nouvelle année académique connaitra une innovation majeure qui sera le lancement de l’initiative : « Une promotion, un projet ». Un accent particulier sera mis, de l’avis du directeur général de l’ENS, Pr Ousséni So, sur les initiatives promouvant la diversité, l’équité et l’inclusion, car a-t-il dit : « nous sommes convaincus que la richesse de notre école repose sur la pluralité des parcours, des cultures et des talents.

Nous devons faire de l’année académique 2025-2026, une année de progrès, d’innovation et d’engagement renouvelé au service de l’excellence ». Reconnu que sept valeurs cardinales guident les actions de l’ENS, à savoir, la bonne gouvernance, la discipline, la loyauté, la résilience, l’équité, l’excellence et l’intégrité, le premier responsable de l’ENS a exhorté les stagiaires et les étudiants à être audacieux, car leur parcours est unique et porteur de promesses. « Chaque module, chaque atelier pratique, chaque projet en équipe est une étape vers votre autonomie professionnelle. La progression vient de l’effort soutenu et d’une présence régulière en formation », leur a-t-il adressé.

Le directeur des affaires académiques de l’information et de l’orientation scolaire, Dr Issoufou Tao, en présentant l’ENS, a confié que pour cette année académique, l’école a accueilli environ 2 000 nouveaux stagiaires et étudiants, pour un effectif total de
6 113, faisant de l’institut, le plus grand établissement de formation professionnel de l’Etat burkinabè.

« ..nous voulons aller au développement »

Elle compte, selon lui, 19 filières allant d’un an à quatre ans de formation et plus de 69 options, reparties dans cinq instituts pour une formation efficiente. Le thème inaugural de cette rentrée qui était : « Rôle et place du futur éducateur dans l’édification d’un Burkina Faso souverain et prospère », a été animé par Dr Poussi Sawadogo, élu personnalité modèle de l’ENS. Celui-ci a indiqué dans sa communication que la finalité pour le pays des ‘’Hommes intègres’’ aujourd’hui, est le développement.

« Et si nous voulons aller au développement, il faut que nous recherchions ces trois valeurs fondamentales qui sont, la discipline, l’intégrité et l’excellence, afin d’inspirer les autres par l’exemplarité », s’est-il convaincu. Le stagiaire Ouiya Manakounou, option Education physique et sportive qui a apprécié les règlements intérieurs de l’ENS, a souhaité qu’il y ait de matériels adaptés, pour le stage pratique sur le terrain. Pour Bewendé Regina Bondé, stagiaire en Français-Histoire, les grands défis à relever c’est l’assiduité aux cours pour mieux transmettre leurs savoirs aux futurs apprenants.

Afsétou SAWADOGO

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.