Gestion transparente des recrutements à la SONABEL: la plateforme « e-Recrutement » fonctionnelle

La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) a lancé officiellement la plateforme en ligne pour la gestion de ses recrutements dénommée « e-Recrutement », mardi 11 novembre 2025, à Ouagadougou.

La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) veut plus de transparence et d’efficacité dans gestion des candidatures pour le recrutement de ses agents. Ainsi, la nationale de l’électricité du Burkina a mis en place une plateforme dénommée : « e-Recrutement ». Accessible à l’adresse , le lancement officiel de cet outil a eu lieu, mardi 11 novembre 2025,

à Ouagadougou.

Selon le secrétaire général, représentant le Directeur général (DG) de la SONABEL, Emile Sawadogo, la mise en place et le lancement de cette plateforme traduisent la volonté de la direction générale de digitaliser davantage ses services. « La SONABEL a franchi aujourd’hui une nouvelle étape importante avec le déploiement de cette solution numérique innovante », a-t-il déclaré. Pour lui, cette plateforme e-Recrutement, fruit de l’équipe des informaticiens de la SONABEL, se veut moderne, fiable et sécurisée, offrant à tous les Burkinabès la possibilité de postuler aux offres d’emploi avec simplicité, rapidité et conscience. Il a fait savoir que ce nouvel outil vient mettre fin aux longues queues lors des dépôts physiques de dossiers et le traitement manuel des candidatures par un processus centralisé, fluide et entièrement dématérialisé.

De multiples atouts

Le représentant du DG, a également confié que la plateforme se distingue par de multiples atouts qu’elle offre aussi bien à la société qu’au public. « Elle permet un gain de temps et une optimisation des ressources grâce à la simplification du processus de recrutement et la fourniture d’informations pertinentes aux candidats dans les meilleurs délais », a-t-il notifié. Il a souligné que l’application assure une visibilité des offres de tous les recrutements, permettant ainsi d’attirer les meilleurs talents pour un meilleur service public.

« C’est un moyen de gestion sûre qui fait la part belle à la compétence, à l’excellence et au mérite pour tous dans la quête d’emploi », a dit Emile Sawadogo. Le directeur des systèmes d’informations de la SONABEL, Kalo Koumbia, a soutenu que l’application « e-Recrutement » offre plusieurs atouts, notamment la publication des offres, les tris automatisés, les tableaux de bord analytiques, l’historisation des recrutements,

l’espace personnalisé pour les candidats et des notifications intelligentes permettant de rester en contact durant tout le processus du recrutement. Pour la directrice des ressources humaines de la SONABEL, Asséta Domboué, l’outil présente des avantages pour son service en ce sens qu’il permet désormais de recruter les compétences recherchées et offre l’opportunité de couvrir un grand nombre de candidatures. L’application « e-Recrutement » réduit également, à son avis, les coûts du recrutement afin d’économiser des ressources financières.

Aly SAWADOGO