Début des prestations du régime d’assurance maladie universelle: deux ministres prennent le pouls des préparatifs

Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré et son collègue de la Santé, Robert Lucien Kargougou, ont effectué une visite terrain, le mercredi 28 janvier 2026, à Ouagadougou, pour s’assurer de l’effectivité du démarrage officiel des prestations, le 1er février 2026.

Le régime d’assurance-maladie universelle est en passe d’être une réalité au bénéfice des assurés au Burkina Faso. A 96 heures du lancement des prestations, les ministres des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré et de la Santé, Robert Lucien Kargougou, ont effectué une visite terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs et encourager les acteurs, mercredi 28 janvier 2026 à Ouagadougou.

Première halte au district sanitaire de Nongremasson. Dans cette formation sanitaire, une session de formation est en cours, sous la direction du Médecin-chef de district (MCD), Dr Djenkanaba Koné. « C’est une formation des agents du district sur la mise en œuvre du RAMU, il sera essentiellement question de clarifier le panier de soins éligibles. Nous allons aussi présenter les soins non éligibles et ceux soumis à un accord préalable », a-t-il expliqué. Dr Koné a confié également que la formation va porter sur les outils de gestion du RAMU. « Les nouvelles politiques sanitaires suscitent toujours des interrogations. Cela a été le cas, lors de l’introduction de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans en 2016. Mais aujourd’hui, la gratuité a dix ans et se poursuit au bénéfice de la population. Le régime d’assurance-maladie universelle ne va pas échapper à ce constat », a-t-il rassuré.

Ensuite le cap est mis sur le siège de la Caisse nationale de l’assurance maladie universelle (CNAMU). Les échanges avec le personnel, suivis de la visite de l’unité de production de cartes et de la salle de tri des cartes ont permis aux ministres de se convaincre que RAMU est fin prêt. « J’ai pu constater que les dispositions sont prises pour que l’opération puisse démarrer à la date prévue le 1er février 2026 », s’est réjoui le ministre Mathias Traoré. Pour lui, les éléments d’appréciation qui sont là permettent d’être satisfait de l’organisation. Il a par ailleurs informé que l’équipe a une capacité de production journalière de 3 000 cartes au minimum. « Avec cette production, nous pensons que l’ensemble des assurés, notamment les trente-et-une-mille personnes de la phase pilote pourront disposer de leurs cartes afin de bénéficier des prestations », a-t-il poursuivi.

Le ministre des Serviteurs du Peuple a rappelé que la phase qui sera lancée le 1er février est une phase pilote qui va concerner des fonctionnaires payés à la solde et dans les régions du Guiriko et du Kadiogo. Il a annoncé qu’à partir du mois de juillet, les prestations seront étendues à tous ceux qui se sont immatriculés. « Après, nous passerons à la phase de l’ensemble des salariés, puis à celle d’intégration de ceux-là qui ne sont pas encore immatriculés par eux-mêmes », a conclu Mathias Traoré.

Emmanuel BICABA