Développement endogène: les œuvres et la vision du Pr Joseph Ki-Zerbo en lumière

Par
JK. Sidwaya
-
Des enseignants, enseignants-chercheurs et étudiants se sont mobilisés pour célébrer le père de la libération de l’Afrique.

L’université Joseph-Ki-Zerbo célèbre son cinquantenaire du 4 au 10 décembre 2025 à Ouagadougou. A cette occasion, une journée scientifique en hommage au Professeur Joseph Ki-Zerbo s’est tenue, le jeudi 4 décembre 2025.

Le Professeur Joseph Ki-Zerbo est à l’honneur.
En effet, une journée scientifique en son hommage a été organisée, le 4 décembre 2025. Cette activité s’inscrit dans le cadre du cinquantenaire de l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) qui se tient du 4 au 10 décembre 2025. Qui était Joseph Ki-Zerbo ? Quel a été son parcours au sein de l’administration publique et universitaire ? Quel a été son apport scientifique dans les universités africaines et mondiales ?

Quelle était sa vision du développement en Afrique et son combat pour le développement endogène au Burkina Faso ? A ces questions, le professeur Laya Sawadogo a apporté des éléments de réponse. Il a expliqué que la vision de Joseph Ki-Zerbo est qu’: « On ne développe pas, on se développe ». « Le professeur K-Zerbo a également lutté pour instaurer le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur », a-t-il souligné. Le représentant de la famille Ki-Zerbo, Georges Alfred Ki-Zerbo, a traduit la gratitude de la famille à la communauté universitaires et aux autorités.

Une visite du fond documentaire

Pour lui, cet hommage rappelle les actions et la vision panafricaine pour l’indépendance de l’Afrique du Pr Ki-Zerbo. Georges Alfred Ki-Zerbo, a souligné que le professeur a été l’un de ceux qui ont réhabilité l’histoire africaine écrite par des Africains. « Aujourd’hui les panels, les conférences et les témoignages édifierons nos enfants, nos petits frères et nos petites sœurs, la jeunesse de l’université, mais aussi toute la jeunesse burkinabè », s’est-il réjoui. Selon le président de l’université Joseph Ki-Zerbo, Pr Jean-François Kobiané, cette journée scientifique consacrée au Pr Joseph Ki-Zerbo est un symbolisme assez particulier.

« Notre université porte fièrement le nom de cette illustre personnalité scientifique, de renommée mondiale. Il était tout à fait normal qu’en débutant les activités commémoratives du cinquantenaire, nous puissions lui rendre hommage et revenir sur son héritage scientifique culturel qu’il a légué au Burkina et à l’humanité », a-t-il justifié. M. Kobiané a déclaré, également, que les œuvres et le combat du Pr Ki-Zerbo montrent la voie.

« L’orientation est donnée au plus haut niveau de l’Etat de revenir à nos sources, de promouvoir un développement endogène », a-t-il ajouté. Au cours de cette journée, le thème de la conférence inaugurale : « Décortiquer la pensée, réinventer l’Afrique, l’actualité du message de Joseph Ki-Zerbo », a été animé par Pr Mahamadé Savadogo.
La deuxième communication intitulée : « L’éducation selon joseph Ki-Zerbo » a été assurée par le Pr Yacouba Banhoro. La dernière : « Penser et agir en Afrique, héritage intellectuel et actualité du message de Joseph Ki-Zerbo », a été développée par Pr Alkassoum Maiga. Une visite du fond documentaire à la bibliothèque universitaire et documentaire a mis fin à la journée d’hommage dédiée au Pr Joseph Ki-Zerbo.

Emmanuel BICABA

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.