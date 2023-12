Diaspora burkinabè en Italie : la communauté divisée autour d’un « Village de rêve »

Des membres de la communauté des Burkinabè vivant en Italie sont à couteau tiré. La dissension est née de la réalisation d’un projet au Burkina Faso initié en 2019 et dénommé « Village de rêve ». L’initiative est censée fédérer des compatriotes en créant, dans un élan collectif, des conditions pour faciliter le retour à la mère patrie avec la promesse du développement. Quatre ans après sa naissance et en attendant qu’il soit concrétisé, le projet a détérioré les rapports entre eux, sur fond de suspicions, d’abus de confiance, d’escroquerie et de détournement de deniers collectifs. Dans son numéro du 26 juillet 2023, le quotidien Sidwaya évoquait le sujet dans sa rubrique Kantigui. Dans ce dossier, il revient avec plus de détails.

En juin 2019, le bureau de la Fédération des associations des Burkinabè vivant en Italie (FABI) devait être renouvelé. Secrétaire à l’organisation dans le bureau sortant et président de l’association des Burkinabè résidant à Bergamo en Italie, Samadou Souléné, n’est pas le candidat que le président sortant, Mahamadi Dabré envisage pour sa succession. Mais convaincu par des proches, M. Souléné se lance dans la course à la présidence deux semaines avant les élections. Il sera effectivement élu, le 15 juin 2019, pour un mandat de trois ans après que son challenger, Abdou Yabré, ait désisté. Dès le 6 juillet 2019, Samadou Souléné prend les rênes de la FABI à l’issue de la passation de charges entre Mahamadi Dabré et lui. Il compose alors son bureau exécutif et, dans la foulée, se lance dans une tournée à travers différentes régions italiennes à la rencontre des compatriotes afin de faire connaitre ses ambitions pour la communauté burkinabè vivant en Italie. C’est ainsi qu’une assemblée générale est convoquée, le 30 novembre 2019 à Brescia. M. Souléné a plusieurs idées en tête pour dynamiser la Fédération et renforcer l’ancrage de la FABI. Au cours de cette tournée de prise de contact avec les membres de la FABI, il expose donc ses ambitions. D’autres personnes exposent également les projets qu’ils ont en tête. Un projet particulier cristallise les interventions, il s’agit du projet « Village de rêve ». L’idée est d’acquérir des superficies de terrain au Burkina Faso et d’y construire des habitations au bénéfice des adhérents. A terme, cet espace sera organisé en zones d’habitations, commerciales et de production et offrir un cadre favorisant le retour des expatriés et de leurs familles.

« De la sorte, on n’aura pas par exemple de soudeur, mécanicien ou menuisier au bord de la voie avec du bruit qui puisse déranger les habitants. Il n’y aura pas d’activité professionnelle dans les zones d’habitations… », explique Rachid Bancé qui se présente comme le concepteur du projet, rencontré à Ouagadougou, le 1er septembre 2023. De ses explications, il ressort que l’idée est partie des difficultés que rencontrent les expatriés pour investir au pays. Les biens et services leur reviennent plus chers que la normale et le résultat ne correspond pas très souvent aux attentes. Ce projet induit d’agir collectivement dans le but de minimiser les coûts avec, en prime, des actions de développement à travers l’installation de petites unités de production et d’ateliers de service ainsi qu’un transfert de compétence au bénéfice des nationaux. « Nous avons remarqué que quand on investit de manière individuelle, cela ne donne pas l’impact que nous souhaitons. Le Village de rêve consiste donc à se réunir pour donner cet impact, non seulement économique mais aussi culturel, servir de cadre d’intégration aux retraités qui souhaitent rentrer au pays et donner un repère aux enfants de retour dans leur patrie d’origine », soutient Rachid Bancé.

Paternité contestée

Le projet veut ainsi réunir ceux qui ont des expériences académiques et de travail et faire en sorte que « Village de rêve » soit le canal par lequel ils peuvent passer pour s’installer au Burkina. L’idée est favorablement accueillie et suscite beaucoup d’adhésions. Mais pendant que le projet suscite de l’engouement parmi la communauté, des dissensions naissent au sein du bureau de la FABI en lien avec l’initiative. Des voix, principalement celle du Secrétaire général de la FABI, en la personne de Réné Zampaligré, commencent à poser des questions. Le SG souhaite en savoir davantage sur la conduite du projet, notamment le nombre de personnes adhérentes, les cotisations versées et la gestion de la somme. Il réclame que la conduite du projet soit assurée par le bureau de la FABI. Mais, il essuie une fin de non-recevoir et s’entend rétorquer que le projet n’est pas une initiative de la FABI et ne pourrait être intégré dans les activités du bureau. Dès lors, la tension se fait plus vive au sein de l’organe exécutif de la Fédération. Elle va se développer en un conflit ouvert entre le Secrétaire général et le président de la FABI, hypothéquant la dynamique de la Fédération associative.

Réné Zampaligré s’engage alors dans une campagne de dénonciation du projet auprès des Burkinabè en Italie, en mettant en exergue des éléments de fait qu’il estime « irréguliers » dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il fait remarquer d’abord que les promoteurs du projet collectent de l’argent auprès des adhérents qu’ils gardent dans un compte individuel alors qu’il aurait fallu disposer d’un compte collectif offrant de bien meilleures garanties. Il insiste sur la gravité de ce point, car c’est une somme d’environ 3 millions F CFA (2500 euros) que chaque adhérent doit verser. « La plupart de nos compatriotes en Italie sont des illettrés ou n’ont pas une bonne maitrise des initiatives de ce genre. Les promoteurs sont en train de profiter de leur ignorance », explique-t-il lors de nos différentes conversations en ligne en juillet, août et septembre 2023. Réné Zampaligré souligne que les membres dirigeants de l’association Village de rêve, créée pour mettre en œuvre le projet éponyme, sont des amis proches : Rachid Bancé en est le Président (il est Responsable au projet dans le bureau de la FABI), Samadou Souléné (Président de la FABI) en est le Vice-président et leurs femmes respectives sont Secrétaire générale et Trésorière. Suffisant pour que Réné Zampaligré en déduise du copinage.

Il relève en sus une « opacité » au sein de l’association. « Aucune information ne remonte aux membres de la communauté », dénonce-t-il. Son activisme suscite du remous au sein de la diaspora burkinabè et certains adhérents demandent leur retrait du projet ainsi que le remboursement des sommes versées. Ils sont autour de 400 adhérents selon les chiffres communiqués en début septembre, par le Président de Village de rêve, Rachid Bancé qui note qu’au pic de l’engouement, les membres étaient bien plus nombreux. Mais Réné Zampaligré ne s’arrêtent pas là. Il envoie des correspondances au Burkina Faso, à toutes les autorités sollicitées dans le cadre du projet, pour continuer « à y mettre son grain de sable ». Le ministre en charge de l’urbanisme d’alors, Me Bénéwendé Sankara, le Secrétaire général du ministère, le maire de la commune de Komsilga au moment des faits, Issouf Nikiema, sont ainsi destinataires de missives dénonciatrices du sieur Zampaligré. A tous, il expose les mêmes arguments : opacité, gestion clanique, escroquerie. Il met même à contribution la presse en fournissant à certains journalistes, ses éléments d’information à charge contre l’association Village de rêve. Le mensuel d’investigation Le Reporter y consacrera ainsi une série d’articles.

Querelle de personnes

En marge de l’activisme du Secrétaire général de la FABI pour alerter sur « l’irrégularité du projet », les initiateurs restent de marbre et poursuivent leur ambition de créer ce « Village ». Rachid Bancé, le Président de l’association, balaie du revers de la main les accusations portées contre eux. M. Bancé est même formel sur le fait que c’est bien lui qui a eu l’initiative du projet. « L’idée est née de ma modeste personne. J’en ai d’abord parlé à Samadou Souléné qui est un ami. Nous étions en 2018, en vacances au Burkina. Par la suite, de retour en Italie, nous l’avons exposée aux membres de notre communauté à Bergamo. La première rencontre pour présenter le projet à la communauté s’est tenue en septembre ou octobre 2018 et a rencontré l’approbation de plusieurs membres », relate-t-il. Une affirmation confirmée par le Président de la FABI, Samadou Souléné. La mise en branle du projet, telle que présentée à la communauté, requérait que les personnes intéressées cotisent au préalable afin de permettre le début des démarches administratives et topographiques, notamment pour l’acquisition du terrain et la parcellisation. « C’est à partir de là que c’est parti, puis, de bouche à oreille, des amis dans les autres localités ont commencé à s’y intéresser également. En décembre 2018, on était contactés d’un peu partout en Italie et même au-delà des frontières italiennes et européennes », poursuit Rachid Bancé.

A l’appui de ces affirmations, il présente des reçus de transfert d’argent dans un compte d’une banque locale comme étant les versements opérés par les premiers souscripteurs. M. Bancé insiste particulièrement sur la date de ces transferts d’argent, à partir de mai 2019, preuve, selon lui, que le projet était bel et bien en marche avant l’élection de « son ami » Samadou Souléné à la présidence de la FABI. « Dans le processus de mise en œuvre du projet, on doit se mettre ensemble pour acquérir les terrains, puis cotiser pour la documentation et la parcellisation et ainsi de suite pour la construction, tout doit se faire en commun », insiste-t-il. Les sommes des premiers adhérents ont été versées dans un compte particulier parce que l’association Village de rêve n’existait pas au moment d’entamer les premières démarches, foi de Rachid Bancé. Mais lorsque l’association a vu le jour, l’argent a été aussitôt transféré dans son compte, se défend-il.

38 ha acquis à Komsilga

Le président Rachid Bancé assure n’avoir absolument rien à se reprocher dans le cadre de ce projet et assume toutes les actions déjà réalisées, y compris la composition du bureau de l’association constituée essentiellement de ses proches. « Quand on décide de mettre en œuvre des projets de cette envergure, on se lance d’abord avec les personnes qui maitrisent le projet et s’investissent véritablement. Ma femme et mon ami ont été les premiers à soutenir l’initiative et à me motiver pour sa mise en œuvre », se justifie-t-il. Des différentes personnes ressources contactées dans le cadre de cette enquête, seul Aziz Bancé, ancien responsable de la communauté des Burkinabè résident à Vicenza en Italie, s’engage formellement dans le même sens que Réné Zampaligré pour s’opposer au projet « Village de rêve ». Tous les autres ressortissants burkinabè que nous avons contactés et qui ont requis l’anonymat ne formulent pas de griefs formels. Certains soulèvent des inquiétudes par rapport à la lenteur du projet et d’autres, la proximité entre les principaux dirigeants. Des appréhensions qui ont poussé quelques-uns à se désengager du projet « Village de rêve ». « Tout adhérent qui manifeste le besoin d’une quelconque information liée au projet est immédiatement mis au courant », se défend Rachid Bancé, précisant qu’ils sont tous membres d’un groupe de discussion dans lequel les informations sont relayées. Il indique surtout que tous les membres qui ont manifesté le désir de se retirer du projet ont été remboursés au centime près.

L’essentiel, selon lui, est que l’initiative soit menée à son succès et dans la transparence. « Les deux personnes qui créent tout ce tumulte autour du projet ne sont même pas des adhérents. Ceux qui prétendent ne pas avoir d’information sur le projet n’en sont pas membres tout simplement », clame le président Rachid Bancé, preuve, selon lui, que leur contempteur est étranger au projet. Il ajoute que « Village de rêve » a acquis à ce jour 38 ha de terrain dans le village de Goumsi dans la commune rurale de Komsilga. Seulement, admet-il, le projet rencontre des écueils. Les difficultés seraient liées au choix du site d’installation du projet, si l’on en croit le président Bancé qui multiplie d’ailleurs les séjours au Burkina en cette année 2023 dans le souci de lever les goulots d’étranglement.

« Que celui qui le souhaite porte plainte »

Suivant les suggestions des techniciens consultés pour l’exécution du projet, le terrain a été acquis dans une zone à vocation agropastorale, selon le Schéma directeur d’aménagement du grand Ouaga (SDAGO). Une information que les techniciens qui les accompagnaient dans la mise en œuvre technique du projet ont ignorée. A présent que le terrain est acquis, après plusieurs dizaines de millions F CFA d’investissements (le permis d’exploiter marque plus de 48 millions F), « Village de rêve » est dans l’impasse. Comment réaliser une cité d’habitation et de production dans une zone à vocation agropastorale ? Rachid Bancé se retrouve donc dans la situation de l’expatrié cherchant difficilement à investir dans son pays d’origine. Son projet est pourtant censé être la solution à ce type de difficultés pour les Burkinabè de la diaspora.

Convaincu de l’utilité de son entreprise et déterminé à ne pas donner raison à ceux qui les voient en rapace, Rachid Bancé se dit décidé à lever tous les obstacles et mener à bien le projet. Il s’oriente dans la recherche d’une autre zone compatible avec l’objectif du projet, en partenariat avec les responsables du ministère en charge de l’habitat. Les recherches le conduisent vers une autre commune du Grand Ouaga. Il laisse entendre que la réalisation de ce projet représente désormais un défi pour lui. Un challenge qu’il compte bien relever avec son vice-président, Samadou Souléné, qui a été reconduit à la tête de la FABI en 2022. Ce dernier fait remarquer d’ailleurs qu’ils n’en sont pas à leur premier projet au profit de la communauté burkinabè vivant en Italie. « Nous avons mené des activités pour promouvoir la culture burkinabè au sein de la communauté en Italie, pour permettre aux enfants de rester en contact avec leur pays. Il y a eu aussi l’affrètement d’un avion en vol direct Italie-Burkina en pleine COVID en 2020… », égrène-t-il. Il ne cache pas son regret d’avoir, dans un souci de rassemblement, permis à « celui qui allait le combattre » d’intégrer son premier bureau en 2019. Samadou Souléné met au défi toute personne qui le souhaite de les trainer en justice. Une éventualité que Réné Zampaligré assure avoir envisagée.

Il se dit tout aussi décidé « à tout mettre en œuvre pour mettre à nu cette supercherie et cette escroquerie ». « Nous avons tous été roulés. Ceux qui ont souscrit ne savent pas combien ont coûté les différentes procédures. Jamais une facture mise à disposition. Bref, trop de contours flous », insiste-il. Nous avons participé, le dimanche 10 septembre 2023, à une réunion en ligne entre les adhérents au projet « Village de rêve » qui a connu la participation d’une centaine d’adhérents. A la fin de la réunion, ils étaient 83 à être connectés. Cette réunion a porté sur l’état de mise en œuvre du projet et les difficultés rencontrées. Parmi les sujets abordés, il y avait « le cas Réné Zampaligré » décrit à l’occasion comme « un semeur de zizanie ». Les différents intervenants ont dénoncé ses agissements et appelé à lui faire face dorénavant, dans la mesure où ses actions compromettent l’exécution du projet. Sous réserve du fait que les participants à cette réunion aient été sélectionnés à dessein (ils étaient une centaine sur 400 adhérents en principe) nous avons plutôt constaté qu’ils sont au courant des difficultés du projet mais restent toujours engagés pour sa réalisation. Ce qui bat en brèche l’argumentation tendant à dire que les adhérents sont tenus à l’écart du projet.

Fabé Mamadou OUATTARA