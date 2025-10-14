Engagement patriotique et participation citoyenne: les agents du ministère de la Santé assainissent la Trypano

Le ministère de la Santé a organisé une journée de salubrité, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Assainir le cadre de vie et de travail participe à la prévention qui est un pilier fondamental de la politique sanitaire au Burkina Faso. Fort de cette dynamique, le ministère de la Santé a organisé une journée de salubrité, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le personnel de toutes les directions du département en charge de la santé s’est mobilisé, muni de râteaux, balais, pelles, pioches, coupe-coupes, gants, brouettes et d’autres outils, pour balayer, curer, ramasser, désinfecter et assainir l’enceinte de la Trypano.

Pour le directeur de l’hygiène publique et de l’éducation pour la santé, Kipsa Paul Lingani, cette journée de salubrité est née de la volonté des « plus hautes autorités ». Elle vise, selon lui, à promouvoir, à travers un geste concret, les valeurs de civisme, de solidarité et de patriotisme auxquelles le Burkina Faso est profondément attaché.

« Cette journée nous rappelle que la santé commence par l’hygiène de notre corps, de nos maisons, de nos lieux de travail et de nos espaces publics », a-t-il indiqué. Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions, Eric Doyé, a soutenu que des maladies, telles que le paludisme, le choléra, les diarrhées et des infections, trouvent leur origine dans l’environnement immédiat.

« Un environnement propre et sain est une condition essentielle pour le bien-être et pour l’accomplissement efficace de nos missions de service public », a-t-il insisté.

Emmanuel BICABA