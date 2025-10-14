Redevabilité commune de Diapangou :la délégation spéciale fait le point de sa gestion 2024

La délégation spéciale de la commune de Diapangou dans la province du Gourma, a présenté, le mardi 30 septembre 2025, le bilan de sa gestion de l’année 2024 à sa population, au cours d’une journée de redevabilité.

La transparence et la redevabilité sont au cœur de la gouvernance dans la commune de Diapangou. C’est pourquoi, l’équipe de la délégation spéciale dirigée par Jean Youma s’est prêtée à cet exercice, le 30 septembre 2025. Selon Jean Youma, cette rencontre s’inscrit dans le respect du principe de redevabilité sociale, qui vise à renforcer la transparence et la confiance entre les autorités locales et les citoyens. Au titre de l’année 2024, la commune a réalisé un recouvrement de 401 640 188 F CFA sur une prévision de 399 170 753 F CFA, soit un taux de 100,62%.

Les dépenses se sont chiffrées à 188 196 652 F CFA, représentant 47,15% des prévisions. La commune a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires, dont le Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR), qui a réalisé 58,8 km de pistes rurales, aménagé trois bas-fonds rizicoles et des jardins maraîchers dans huit villages. D’autres interventions ont concerné la construction de boutiques marchandes, la réalisation d’une pompe à motricité humaine et la normalisation d’une école primaire publique. Sur fonds propres, la collectivité a réalisé diverses infrastructures sanitaires, éducatives et d’assainissement.

Toutefois, la gestion de l’année écoulée a été marquée par des difficultés liées à la faible mobilisation des ressources, à l’incivisme fiscal, à la suspension de certains transferts de l’Etat, ainsi qu’au climat sécuritaire et social. Les populations, tout en saluant les réalisations, ont formulé des doléances, notamment le curage du barrage de Diapangou et l’aménagement d’un terrain de sport pour la jeunesse. En réponse, le président de la délégation spéciale a précisé que le curage du barrage nécessitait d’importants moyens et des études techniques, tandis que pour le terrain de sport, il a invité les jeunes à s’engager dans des travaux d’intérêt général en vue d’attirer l’accompagnement des partenaires.

Le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a exhorté les populations à libérer des espaces pour favoriser les investissements et à s’acquitter de leurs obligations fiscales afin de permettre à la commune de financer ses projets de développement. Un comité de suivi des recommandations a été mis en place à l’issue de la journée. Cette séance de redevabilité a bénéficié de l’appui financier du laboratoire citoyen.

Aboubakar COMBARY