Examens artistiques au Burkina Faso : le Ministre chargé des Arts et de la Culture donne le top de départ

Le Conservatoire National des Arts et des Métiers de la Culture, site de l’ex INAFAC à Gounghin, a accueilli dans la matinée de ce lundi 21 juillet le lancement officiel des examens artistiques session 2025 sous la présidence du Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

L’institution des examens artistiques depuis 2015 participe à la professionnalisation des métiers artistiques au Burkina Faso. En effet, organisés par la Direction Générale de la Culture et des Arts (DGCA) sous la supervision de la Maison de Certification, les examens artistiques visent à valoriser les savoir-faire souvent acquis de manière empirique, en offrant des diplômes reconnus dans les domaines artistiques tels que les arts plastiques et la musique. Pour cette édition 2025, ce sont soixante-dix-neuf (79) candidats qui prennent part aux épreuves écrites et pratiques. Plus précisément, ce sont 43 candidats pour les filières musique et 36 candidats pour les arts plastiques, respectivement dans les options piano, guitare, saxophone, batterie, chant, et trompette, ainsi que batik, dessin d’art et peinture d’œuvre d’art.

Trois niveaux de diplômes sont concernés par cette session. Ce sont : le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), le Brevet de Qualification Professionnelle (BQP), et le Brevet Professionnel de Technicien (BPT).

A noter que cette session se distingue par plusieurs innovations notables. En effet, il y a la création de deux nouveaux diplômes à savoir le CQP option Batik et le CQP option Peinture d’œuvre d’art, qui visent à élargir l’offre de qualification aux divers corps de métiers des arts.

Ensuite, il y a l’entrée en vigueur du cahier des charges des structures privées de formation artistique et culturelle qui oblige désormais ces établissements à disposer d’une autorisation de création et d’une autorisation d’exercice. Toute chose qui permettra à l’administration publique de mieux encadrer le secteur et d’en améliorer la qualité.

Le Ministre Pingdwendé s’est réjoui de la tenue de cette session. Il a exprimé ses encouragements aux différents candidats et leur a souhaité de bonnes inspirations pour qu’au sortir des trois jours que vont durer les examens, le succès soit au rendez-vous.

SCRP-DGCA