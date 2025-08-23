Faso Mêbo: La promotion « Sēmbdo » promet apporter sa contribution à l’édification d’une société exemplaire

La cérémonie de sortie de la première promotion du Camp vacances Faso Mêbo, baptisée « Sēmbdo », s’est tenue ce samedi 23 août sur le site du lycée Marien N’GOUABI.

Composée de 410 campeurs, la promotion « Sémbdo » ( la bonne semence en langue officielle mooré) constitue la première cohorte de camp vacances Faso Mêbo, initiée au profit des enfants.

Après dix jours de formation à l’instruction militaire, à l’éducation civique et morale, aux travaux manuels et au vivre-ensemble, les campeurs de la promotion « Sēmbdo » se disent prêts à apporter leur pierre à l’édification d’une société burkinabè exemplaire qui sous-tend la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

« Pendant ces dix jours de camp, nous avons été formés sur des valeurs cardinales comme la discipline, l’intégrité, le patriotisme, le civisme, le respect du bien commun, le vivre-ensemble, les symboles de l’Etat, la protection de l’environnement », indique la porte-parole des campeurs, Josepha Safiatou SAVADOGO.

Selon elle, les campeurs de la promotion « Sēmbdo » sortent de ce camp « dotés de connaissances et de savoir-vivre et nous promettons au tonton, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ d’être des citoyens exemplaires et des ambassadeurs qui vont propager les enseignements que nous avons reçus ».

Le parrain de cette édition, le Colonel Ismaël Kiswendsida DIAOUARI, félicite ses filleuls pour la prouesse réalisée pendant ces dix jours avec une bonne assimilation des enseignements reçus.

« Jeunes campeurs, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli », indique le Colonel DIAOUARI à ses filleuls. Il les exhorte à partager les connaissances acquises et à être des citoyens modèles dans leur entourage.

Selon le coordonnateur national de l’Initiative Faso Mêbo, le Commandant

Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, ce camp vise à former des citoyens patriotes et intègres qui constitueront une relève sûre et certaine pour la construction d’un Burkina Faso nouveau et souverain.

Le représentant du Comité des parents, Anselme ILBOUDO traduit la reconnaissance de tous les parents au Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État pour l’initiative de ce camp.

Les campeurs ont reçu des certificats de mérite pour avoir suivi avec succès les différents modules enseignés.

Direction de la communication de la Présidence du Faso