Initiative Faso Mebo Lowgoin FC de Toma fait don de sa prime de montée

Récemment promu en deuxième division, le Lowgoin FC de Toma a fait un geste de solidarité en offrant l’équivalent de sa prime de montée à l’initiative Faso Mebo. La somme, convertie en agrégats, a été officiellement remise ce samedi matin.

Une équipe de football peut marquer un but sans fouler le terrain. Lowgoin FC de Toma vient de le prouver. Récemment promu en deuxième division, le club a fait preuve d’un esprit de solidarité exceptionnel en offrant l’intégralité de sa prime de montée à l’initiative Faso Mebo. Le don, qui a été converti en agrégats, a été remis ce samedi matin. Selon le président du club, Jacques Dalla, ce don était une promesse de son bureau exécutif si l’équipe parvenait à se qualifier pour la deuxième division. Il a expliqué que cette contribution est une manière pour le club de témoigner son soutien à l’initiative du président du Faso. « C’est parce qu’il y a la sécurité et des routes aménagées que les équipes de football peuvent se déplacer partout dans le pays pour jouer, » a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la sécurité et des infrastructures pour le sport. Il a également mentionné la rénovation du stade du 4-Août et la construction du stade de Bobo-Dioulasso comme des exemples montrant que Faso Mebo s’étend aussi aux infrastructures sportives.

Le président a profité de l’occasion pour inviter « tous les Burkinabè, en particulier toutes les équipes sœurs et les supporters, à soutenir cette initiative louable ». Il a ajouté que « toute personne circulant dans la ville de Ouagadougou est fière d’être burkinabè ». Pour le Lowgoin FC, le défi est désormais de bien se classer en D2. « Il n’est pas question de jouer pour le maintien », a affirmé M. Dalla, montrant l’ambition du club.

Pengdwendé Achille, OUEDRAOGO