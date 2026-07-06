Grande saison du tourisme interne 2026: SITARAIL offre un transport gratuit aux participants

La Société internationale de transport africain par rail, en collaboration avec le ministère en charge de la culture, a lancé vendredi 3 juillet 2026 à Ouagadougou, le train du tourisme. Il s’agit d’une initiative de transport gratuit entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso des participants de la « Grande saison du tourisme interne ».

Le transport ferroviaire donne un élan à la promotion du tourisme interne. En effet, dans le cadre du lancement de la IVe édition de la Grande saison du tourisme interne (GSTI), intervenu les 4 et 5 juillet 2026 dans la région Guriko précisément à Samandéni, la Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) a mis en place une initiative de transport gratuit des participants de Ouagadougou vers Bobo-Dioulasso. Cette initiative appelée «Train du tourisme » a été lancée le vendredi 3 juillet 2026 à Ouagadougou.

Le directeur général de SITARAIL, Simplice Essoh, a indiqué que l’aventure est destinée à faire découvrir les richesses culturelles et patrimoniales du Burkina Faso tout en renforçant les liens entre les populations. Il a laissé entendre que le «Train du tourisme » contribuera à stimuler le tourisme interne, dynamiser les économies locales et soutenir les acteurs du secteur, notamment les artisans, les restaurateurs et les guides touristiques.

Pour lui, cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation et de responsabilité sociétale de SITARAIL, avec l’appui du groupe Africa global logistics. Simplice Essoh a expliqué que le chemin de fer est un vecteur d’intégration économique et sociale, capable de rapprocher les territoires et valoriser le patrimoine national. Il a salué la collaboration entre SITARAIL et le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme qui a permis de mettre en place une offre touristique accessible aux familles, aux étudiants et à l’ensemble des citoyens.

Quant au représentant du ministre chargé de la Communication, Abdoulaye Dioni, il a affirmé que l’objectif poursuivi par cette activité est d’inciter les Burkinabè à découvrir les réalités culturelles et touristiques. Il a expliqué que le «Train du tourisme » traduit la volonté du gouvernement de faire du tourisme un véritable levier de développement, de cohésion sociale et de valorisation de notre riche patrimoine culturel et touristique.

Abdoulaye Dioni a rappelé que dans le contexte actuel où le tourisme récepteur n’occupe qu’une part marginale dans les arrivées du tourisme au Burkina Faso, il est nécessaire de compter sur le tourisme interne. Il a invité les entreprises citoyennes à contribuer à la promotion et à la fréquentation des sites touristiques du pays. « Je vous invite à profiter pleinement de cette expérience, à partager vos découvertes autour de vous et sur les réseaux sociaux afin d’inciter d’autres Burkinabè à emprunter le même chemin de la découverte de notre riche patrimoine », a-t-il lancé.

Adama SEDGO

Astride OUEDRAOGO (Stagiaire)