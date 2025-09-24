Il accuse un villageois de terrorisme pour une question de terre

Par
JK. Sidwaya
-

C.K a comparu en matière correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, le mardi 9 septembre 2025. Il lui est reproché des faits de dénonciation calomnieuse, de détention d’arme à feu et de menaces de mort contre K.B. Les faits se sont déroulés le 25 juillet 2025 dans une localité de la province des Banwa (Solenzo). Le prévenu a demandé une portion de terrain à sa victime pour ériger des installations. Mais cette dernière n’a pas accédé à sa requête. Il entreprend (…)

Yacouba BELEM

