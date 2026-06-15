Industrie et commerce intra-AES : Le Premier ministre appelle à des résultats concrets

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a ouvert, ce lundi 15 juin 2026, à Ouagadougou la 4e rencontre des ministres chargés de l’Industrie, du Commerce et du Secteur privé de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). Les responsables gouvernementaux et acteurs économiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger examinent les voies pour accélérer l’intégration industrielle et commerciale confédérale. Cette session fait suite aux travaux des experts les 13 et 14 juin derniers dont l’objectif était d’évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations précédentes et de proposer des solutions concrètes pour booster la production et fluidifier les échanges intra-AES.

Dans son discours d’ouverture, le Chef du Gouvernement a souligné que cette rencontre marque un tournant décisif : celui de passer des engagements aux actes, avec des résultats visibles sur le terrain. Selon lui, l’industrie et le commerce sont les leviers de l’indépendance économique de l’AES.

Il a invité les participants à concentrer les débats sur trois chantiers prioritaires.

Le premier chantier porte sur l’industrialisation endogène, en vue de mettre fin à l’exportation brute des matières premières, avec pour mot d’ordre : produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons.

Le deuxième chantier sur lequel le Premier ministre engage les participants est celui de la fluidification du commerce intra-AES, en bâtissant un marché unique sahélien sans tracasseries ni rackets dans l’espace confédéral.

Le troisième chantier concerne l’harmonisation des textes, avec pour objectif de lutter contre la concurrence déloyale et protéger les industries naissantes face aux déstabilisations économiques extérieures.

Le Chef du Gouvernement a salué l’engagement des Chefs d’État de l’AES, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président en exercice de la Confédération, le Général d’Armée Assimi Goïta du Mali, et le Général d’Armée Abdourahamane Tiani du Niger.

Il a également rendu un hommage aux forces combattantes et aux populations pour leur résilience.

Au nom du Mali et du Niger, les ministres Moussa Alassane Diallo et Abdoulaye Seydou ont réaffirmé leur engagement pour une intégration fondée sur la production locale et la compétitivité des entreprises.

Le Président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES), Bassolma Bazié, a rappelé l’importance du dialogue public-privé et du respect de la gouvernance confédérale. Avec cette rencontre, Ouagadougou confirme son rôle de plaque tournante de la relance économique confédérale.